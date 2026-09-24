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Halef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu

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Halef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiHalef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu

Halef dizisi yeni oyuncuları ve 2. sezon kadrosu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı yapımda kadroya katılan isimler kadar ilk sezonun ardından projeye veda eden oyuncular da araştırılıyor.

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Halef: Köklerin Çağrısı, 24 Eylül Perşembe akşamı 36. bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor. Yeni sezonda Serhat ile Yıldız'ın hikayesi farklı bir yöne evrilirken, Most Production imzalı dizinin oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yapıldı. NOW'un yeni sezon tanıtımlarında Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul'un hikayeye dahil olduğu duyuruldu.

HALEF DİZİSİ YENİ OYUNCULAR KİM?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın ikinci sezonunda kadroya Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul katıldı. Yurdaer Okur dizide Sadullah Ağa, Mustafa Yıldıran Rami, Ezgi Tombul ise Perihan karakterini canlandırıyor. Yeni karakterlerin Kordağlı ailesi ve Serhat-Yıldız eksenindeki mücadelede dengeleri değiştirmesi bekleniyor. NOW'un ikinci sezon tanıtımlarında üç oyuncu da yeni sezon kadrosunun öne çıkan isimleri arasında gösterildi.

Halef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiHalef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu

Yurdaer Okur'un canlandırdığı Sadullah Ağa, yeni sezonda hikayeye güçlü ve öngörülmesi zor bir karakter olarak dahil oluyor. Mustafa Yıldıran'ın Rami karakterinin Serhat ve Yıldız'ın hikayesindeki dengeleri etkilemesi, Ezgi Tombul'un Perihan karakterinin ise Kordağlılara beklenmedik bir giriş yapması bekleniyor.

Halef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiHalef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu

HALEF DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Halef'in ilk sezonunun ardından kadrodan birden fazla isim ayrıldı. Aybüke Pusat, Seda Akman, Hakan Dinçkol, Sezin Bozacı ve Emre Bulut ilk sezon sonunda projeye veda eden oyuncular arasında yer aldı. Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Melek'in hikayesi 35. bölüm sezon finalinde sona ererken oyuncu da ikinci sezon kadrosunda yer almadı.

Seda Akman'ın canlandırdığı Ayten Taşçı ile Hakan Dinçkol'un hayat verdiği Kenan karakterlerinin vedası sezon finalinden önce gerçekleşti. Sezin Bozacı'nın Sevde karakteri ile Emre Bulut'un canlandırdığı karakter de sezon sonunda hikayeden çıkarıldı. Böylece ikinci sezon, hem yeni karakterlerin gelişi hem de ilk sezondaki bazı önemli isimlerin ayrılmasıyla farklı bir oyuncu kadrosuyla başladı.

Halef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu
Başlık ResmiHalef dizisi yeni oyuncular kim, diziden kimler ayrıldı? Halef 2. sezon oyuncu kadrosu

HALEF DİZİSİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Halef 2. sezon oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler şöyle:

İlhan Şen - Serhat

Biran Damla Yılmaz - Yıldız

Veda Yurtsever - Sultan

Onur Bilge - Akif

Mazlum Çimen - Ziyan Ağa

Mert Doğan - Aşır

Ayşegül Cengiz

Beril Kayar

Ozan Çelik

İnci Sefa Cingöz

Yurdaer Okur - Sadullah Ağa

Mustafa Yıldıran - Rami

Ezgi Tombul - Perihan

Dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş, senaristliğini ise Ercan Uğur sürdürüyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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