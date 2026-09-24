A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Fransa ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Milli takımda tedavisi süren Orkun Kökçü, antrenmanda yer almadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha kenarında kısa bir toplantının ardından başladı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiği üzerine durulduğu öğrenildi.

ORKUN İDMANDA YER ALMADI

Milli takımda tedavisi süren Orkun Kökçü, antrenmanda yer almadı. Sakatlığını atlatan kaleci Muhammed Şengezer ise idmanda hazır bulundu.

A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım'ın idmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yan yana takip etti.

Milliler, akşam saatlerinde kara yoluyla Kocaeli'ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı takım, yarın Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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