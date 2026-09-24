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Antalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var

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Antalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalyada can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. 15'i turist olan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 17.15 sularında Manavgat D400 Karayolu'nda meydana geldi. Tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

Antalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı.

Antalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalya'da can pazarı! Turist minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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