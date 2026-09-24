Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok kentte hissedilirken, vatandaşların sarsıntı anında kaçıştığı anlar ortaya çıktı.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklanırken deprem; Gaziantep, Malatya, Mardin, Elazığ, Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

Şanlıurfa sallandı, vatandaşlar panikle kaçıştı! Deprem anı kamerada

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Öte yandan depreme yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı. Birçok insanın bulunduğu ev ve iş yerlerinden panik içinde koşarak dışarı çıktığı görüldü.

AFAD ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve yıkım olmadığını bildirdi.

Şanlıurfa sallandı, vatandaşlar panikle kaçıştı! Deprem anı kamerada

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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