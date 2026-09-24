Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından gözler bölgede herhangi bir yıkım, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına çevrildi. Şanlıurfa depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Şanlıurfa’da 24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğündeki sarsıntı saat 10.40’ta kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar tedbir amacıyla bazı binalardan çıkarak açık alanlarda bekledi. Peki, Şanlıurfa depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Şanlıurfa depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? AFAD açıkladı!

ŞANLIURFA DEPREMİNDE YIKIM OLDU MU?

Şu ana kadar yapılan ilk kontrollerde deprem nedeniyle herhangi bir bina yıkımı tespit edilmedi. AFAD'ın açıklamasında, saat 10.40'ta meydana gelen deprem sonrasında “an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır” bilgisine yer verildi. Bununla birlikte saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgede yürütülen incelemelere ilişkin yıkım bulunmadığını açıkladı.

Şanlıurfa depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? AFAD açıkladı!

ŞANLIURFA DEPREMİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İlk resmi açıklamalara göre deprem nedeniyle can kaybı bulunmuyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem sonrasında yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını bildirdi. AFAD da ilk değerlendirmesinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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