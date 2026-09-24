Şanlıurfa son dakika deprem verileri AFAD (Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep)
Şanlıurfa’da 24 Eylül Perşembe günü öğle saatleri öncesinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıyla beraber ''Şanlıurfa'da deprem mi oldu?'' sorusu gündeme taşındı. Son deprem verilerinde yer alan kayda göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Pınarbaşı bölgesi olan sarsıntı saat 10.40’ta kaydedildi.
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Şanlıurfa deprem verileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarsıntının Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi. İşte Şanlıurfa son dakika deprem bilgileri ve 24 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Şanlıurfa'da 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem kaydında merkez üssü Pınarbaşı (Şanlıurfa) olarak gösterildi. Sarsıntının yerin 5,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
24 EYLÜL SON DEPREMLER
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|MD
|ML
|Mw
|Yer
|Çözüm Niteliği
|2026.09.24
|10:40:55
|37.3682
|38.8143
|5.4
|-.-
|5.8
|-.-
|PINARBASI-(SANLIURFA)
|İlksel
|2026.09.24
|08:14:27
|39.5938
|27.8033
|6.8
|-.-
|1.7
|-.-
|GOKKOY-(BALIKESIR)
|İlksel
|2026.09.24
|07:27:34
|37.0273
|28.9307
|21.7
|-.-
|1.5
|-.-
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|İlksel
|2026.09.24
|07:17:16
|40.1882
|31.7678
|5.0
|-.-
|2.0
|-.-
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|İlksel
|2026.09.24
|06:16:41
|36.4953
|28.6710
|35.9
|-.-
|2.6
|-.-
|AKDENIZ
|İlksel
|2026.09.24
|05:45:51
|39.2605
|28.9807
|6.2
|-.-
|1.6
|-.-
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|İlksel
|2026.09.24
|05:05:11
|37.8580
|29.4578
|9.3
|-.-
|1.9
|-.-
|YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
|İlksel
|2026.09.24
|05:00:40
|37.3362
|32.0445
|13.7
|-.-
|0.9
|-.-
|ASAGIKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
|İlksel
|2026.09.24
|04:06:42
|36.8933
|27.1262
|9.3
|-.-
|1.5
|-.-
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|İlksel
|2026.09.24
|03:58:41
|39.2180
|28.9252
|10.0
|-.-
|0.7
|-.-
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|İlksel
|2026.09.24
|03:46:56
|39.2635
|28.9923
|9.7
|-.-
|1.6
|-.-
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|İlksel
|2026.09.24
|02:59:14
|39.5942
|39.8000
|5.0
|-.-
|0.7
|-.-
|SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)
|İlksel
|2026.09.24
|02:45:55
|38.0005
|36.2752
|2.1
|-.-
|1.4
|-.-
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|İlksel
|2026.09.24
|02:41:28
|38.7962
|27.0505
|16.8
|-.-
|1.4
|-.-
|GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)
|İlksel
|2026.09.24
|02:13:58
|36.0785
|25.2560
|10.3
|-.-
|2.7
|-.-
|EGE DENIZI
|İlksel
|2026.09.24
|02:11:58
|38.0845
|27.1683
|6.4
|-.-
|1.2
|-.-
|ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
|İlksel
|2026.09.24
|01:59:31
|38.0500
|37.8362
|20.1
|-.-
|0.9
|-.-
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|İlksel
|2026.09.24
|01:50:50
|39.9583
|41.4275
|14.7
|-.-
|1.5
|-.-
|PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)
|İlksel
|2026.09.24
|01:22:10
|38.2417
|31.1033
|9.8
|-.-
|1.8
|-.-
|HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA)
|İlksel
|2026.09.24
|00:32:57
|38.0703
|38.1668
|9.3
|-.-
|1.3
|-.-
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|İlksel
|2026.09.24
|00:21:57
|38.0758
|38.1582
|5.0
|-.-
|1.3
|-.-
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|İlksel
|2026.09.24
|00:07:05
|36.6500
|26.6172
|5.8
|-.-
|2.1
|-.-
|EGE DENIZI
|İlksel
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