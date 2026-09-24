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Eski MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir?

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Eski MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir?
Başlık ResmiEski MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir?

Gündemdeki haberler nedeniyle eski MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı bir kez daha gündeme geldi.2020 yılında katıldığı MasterChef'ten şampiyon ayrılan Serhat Doğramacı, hamburger restoranı açmıştı. Peki, eski MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir?

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1997 İstanbul doğumlu olan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününden mezun olup eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde devam ettirdi. Amerika ve Almanya’da edindiği tecrübeler; dünya mutfaklarına hâkimiyetinin ve teknik derinliğinin temelini attı.

Şef Serhat Doğramacı’nın kurduğu ve menüsünü hazırladığı WHITE BURGER by Serhat Doğramacı, Başkent Grup Restaurant İşletmeleri AŞ bünyesinde faaliyet gösteren bir fast-food restoran zinciridir. İlk şubesi Kadıköy’ün Moda semtinde açılmıştır.

Serhat Doğramacı, TV8’de yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 2020 yılı şampiyonudur. Kariyeri boyunca Amerika ve Almanya gibi ülkelerde çalışmıştır.MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu şef Serhat Doğramacı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Bakır ile 21 Haziran 2022 tarihinde evlendi. Çiftin bir çocuğu var.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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