Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Süper Lig para ödülleri belli oldu! Yayın havuzundan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Süper Lig para ödülleri belli oldu! Yayın havuzundan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
Başlık ResmiSüper Lig para ödülleri belli oldu! Yayın havuzundan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı

Süper Lig'in 2026-2027 sezonu yayın hakkı bedeli 9 milyar lirayı aşacak. Ligde mücadele eden 18 takım, yayın gelirinden eşit olarak 174,5 milyon lira pay alacak. Şampiyon takım 126 milyon lira birincilik primi alacak. Kulüplerin yayın havuzundan tek taraflı olarak çıkması ise kanunen mümkün değil.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'de 182 milyon dolarlık ihale bedelinin yarısı sabit, diğer yarısı ise güncel kur üzerinden hesaplanacak. Mart 2024'te yapılan ihale şartları uyarınca 31,3 lira olarak belirlenen sabit kur, iki yılllık enflasyon güncellemelleri sonucunda 52,91 lira olacak. Bu çerçevede yayın gelirlerinin dağılımında her galibiyetin karşılığı yaklaşık 9,8 milyon lira olacak. Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün her biri ayrıca 174,5 milyon lira katılım payı alacak.

Toplam yayın gelirinin yüzde 28’lik bölümü; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alt ligler, hakem ücretleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) giderleri ve küme düşen takımlara yapılacak paraşüt ödemeleri için ayrılacak.

TFF, Süper Lig ve 1'inci Lig’in yeni dönem yayın hakları için yayın hakkı ihalesini 13 Ocak 2027’de yapacak
Başlık ResmiTFF, Süper Lig ve 1'inci Lig’in yeni dönem yayın hakları için yayın hakkı ihalesini 13 Ocak 2027’de yapacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti! Dünyanın önemli dijital yayın şirketi, yayın ihalesi için düğmeye bastı
SPOR

Amazon gözünü Süper Lig’e dikti! Dünyanın önemli dijital yayın şirketi, yayın ihalesi için düğmeye bastı

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN PAYI 6,5 MİLYAR LİRA

Kesintilerin ardından Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılacak tutar yaklaşık 6,5 milyar lira olacak. Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 48’i eşit olarak dağıtılırken, yüzde 46’sı takımların sezon içindeki performansına göre paylaştırılacak. Kalan yüzde 6’lık bölüm ise ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlara verilecek. Eşit dağıtılacak bölüm kapsamında Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün her biri yaklaşık 174,5 milyon lira katılım payı alacak.

Performans için ayrılan yaklaşık 3 milyar liralık pay dikkate alındığında ise takımlar, kazandıkları her maç için yaklaşık 9,8 milyon lira gelir elde edecek. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda bu tutar iki takım arasında eşit olarak paylaştırılacak.

ŞAMPİYON TAKIMA 126 MİLYON LİRA PRİM

Süper Lig’de sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, katılım ve performans paylarının yanı sıra ligdeki derecelerine göre de yayın geliri elde edecek. Bu kapsamda şampiyon takım, birincilik primi olarak yaklaşık 126 milyon lira kazanacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan ekip 101 milyon, üçüncü 76 milyon, dördüncü 51 milyon, beşinci 26 milyon, altıncı ise 13 milyon lira ilave gelir elde edecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Türk futbolunun acı kaybı: Süper Lig
SPOR

Türk futbolunun acı kaybı: Süper Lig'de de oynamıştı, 25 yaşında vefat etti

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI

Kulüplerin bu sezon yayın havuzundan alacağı paylar ve bunların güncel döviz kuruyla karşılıkları şöyle:

Dağıtım kalemlerimilyon euromilyon euro
Katılım Bedeli174,53,13
Galibiyet Primi9,80,18
Birincilik Primi1262,3
İkincilik Primi1011,8
Üçüncülük Primi761,3
Dördüncülük Primi510,9
Beşincilik Primi260,45
Altıncılık Primi130,23

KULÜPLER YAYIN HAVUZUNDAN ÇIKABİLİR Mİ?

Türk futbolunda yayın gelirlerinin paylaşımı tartışmalarında zaman zaman kulüplerin yayın havuzundan çıkabileceği yönündeki açıklamalar gündeme gelirken, taraftarlar da özellikle yayıncı kuruluşla yaşanan anlaşmazlıkların ardından yöneticilerine "havuzdan çıkın" çağrısında bulunabiliyor.

Kulüplerin yayın havuzundan tek taraflı olarak çıkması ise hukuken mümkün değil.
Başlık ResmiKulüplerin yayın havuzundan tek taraflı olarak çıkması ise hukuken mümkün değil.

Peki, bir Süper Lig kulübünün tek taraflı karar alarak yayın havuzundan çıkması ve iç saha maçlarının yayın haklarını kendisinin pazarlaması hukuken mümkün mü? Mevcut yasal düzenlemeler buna izin vermiyor. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesi, Türkiye sınırları içerisindeki futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve diğer araçlarla yayınlanması, iletilmesi, düzenlenmesi ve programlanması konusunda TFF Yönetim Kurulu'nu münhasıran yetkili kılıyor.

Kanunun 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında bu yetkinin kapsamı, "TFF'nin yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organlar tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsar" hükmüyle açıklanıyor. Dolayısıyla Süper Lig yayın haklarının TFF tarafından merkezi olarak pazarlandığı mevcut sistemde bir kulübün tek taraflı kararla havuzdan ayrılarak maçlarının yayın haklarını başka bir yayın kuruluşuna satmasına mevcut mevzuat imkan tanımıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Serdal Adalı
SPOR

Serdal Adalı'dan çarpıcı sözler: Şampiyonluk daha önemli
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
ABD akaryakıt piyasasını karıştıracak hamleye hazırlanıyor!
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
Bakan Gürlek duyurdu: Bürolar kurulacak
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
ITALIANO'NUN BEŞİKTAŞ İTİRAFI
ITALIANO'NUN BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
'HER SONUCA HAZIRIZ'
'HER SONUCA HAZIRIZ'
Ermenistan'dan Rusya'ya Türkiye çıkışı!
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hırsızlık şüphesi
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
Trabzon'da 4 farklı hezimetin perde arkası
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş itirafı: Şaşırdım, bunu beklemiyordum
Italiano'nun Beşiktaş şaşkınlığı: Bunu beklemiyordum
Kaydet
Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi
Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi
Kaydet
Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!
Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.