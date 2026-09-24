İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 mermi ele geçirildi.

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İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından El Kaide ve DEAŞ’a yönelik ortak çalışma yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu örgütlere üye çatışma bölgeleriyle ilişkili şahıslarla bağlantılı olduğu ve sosyal medya sayfaları üstünden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

İstanbulda El Kaide ve DEAŞ’a operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

Konuyla alakalı yürütülen tahkikat, çok yönlü olarak sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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