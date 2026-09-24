Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM’in 2026-2027 eğitim dönemi için kayıt takvimi belli oldu. Vatandaşlar ise KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır merakla araştırmaya başladı. İşte KOMEK kayıt sürecine dair detaylar...

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Meslek edinmek, yeni bir alanda kendini geliştirmek, sanat ve spor eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar KOMEK kayıtlarını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki KOMEK kayıtları nasıl yapılır, KOMEK başvurusu nereden yapılacak, hangi kurslar açılacak? İşte KOMEK ve ASEM 2026-2027 güz dönemi kayıt tarihleri ve başvuru detayları…

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 KOMEK ve ASEM güz dönemi kayıtları 22 Eylül 2026’da başladı. Başvurular 6 Ekim 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kursiyer adayları kayıt sürecinde ilgi duydukları eğitim alanlarını inceleyerek kendileri için uygun programı seçebilecek. Açılacak branşlar, merkezler ve eğitim seçenekleri kayıt sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KOMEK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, KAYITLAT NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin komek.org.tr adresine girerek kayıt ekranından kendilerine uygun eğitim programını seçmeleri gerekiyor. Yüz yüze meslek dersleri, uzaktan eğitim, yüz yüze spor, yüzme, reformer pilates, Genç KOMEK Atölye, Türk İslam Sanatları Akademisi gibi programlar arasından seçim yapabilecek.

Kursların açılacağı merkez, branş, kontenjan ve eğitim biçimine ilişkin ayrıntılar başvuru ekranında yer alacak.

Yüz yüze eğitim almak isteyenler ilgili meslek kurslarını, internet üzerinden eğitim almak isteyenler ise uzaktan eğitim seçeneklerini değerlendirebilecek. Spor ve sanat alanlarında eğitim almak isteyenler için de ilgili kayıt kategorileri sistemde bulunuyor.

KOMEK kayıtlarında kontenjanların merkez ve branşlara göre değişebileceği için adayların başvuru sırasında seçtikleri programın ayrıntılarını ve eğitim takvimini kontrol etmesi önem taşıyor.



KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KOMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 güz döneminde KOMEK eğitimleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı tarihlerde başlayacak. Hafta sonu eğitimleri 10 Ekim 2026’da, hafta içi programları ise 12 Ekim 2026’da başlayacak.

Hafta içi gerçekleştirilecek eğitimlerin 29 Ocak 2027, hafta sonu düzenlenecek programların ise 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Yeni dönemde kursiyerler yaklaşık dört aylık bir eğitim sürecinin ardından seçtikleri programları tamamlayacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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