Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Başlık ResmiKOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM’in 2026-2027 eğitim dönemi için kayıt takvimi belli oldu. Vatandaşlar ise KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır merakla araştırmaya başladı. İşte KOMEK kayıt sürecine dair detaylar...

Kaydet
|

Meslek edinmek, yeni bir alanda kendini geliştirmek, sanat ve spor eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar KOMEK kayıtlarını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki KOMEK kayıtları nasıl yapılır, KOMEK başvurusu nereden yapılacak, hangi kurslar açılacak? İşte KOMEK ve ASEM 2026-2027 güz dönemi kayıt tarihleri ve başvuru detayları…

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 KOMEK ve ASEM güz dönemi kayıtları 22 Eylül 2026’da başladı. Başvurular 6 Ekim 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kursiyer adayları kayıt sürecinde ilgi duydukları eğitim alanlarını inceleyerek kendileri için uygun programı seçebilecek. Açılacak branşlar, merkezler ve eğitim seçenekleri kayıt sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Başlık ResmiKOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KOMEK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, KAYITLAT NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin komek.org.tr adresine girerek kayıt ekranından kendilerine uygun eğitim programını seçmeleri gerekiyor. Yüz yüze meslek dersleri, uzaktan eğitim, yüz yüze spor, yüzme, reformer pilates, Genç KOMEK Atölye, Türk İslam Sanatları Akademisi gibi programlar arasından seçim yapabilecek.

Kursların açılacağı merkez, branş, kontenjan ve eğitim biçimine ilişkin ayrıntılar başvuru ekranında yer alacak.

Yüz yüze eğitim almak isteyenler ilgili meslek kurslarını, internet üzerinden eğitim almak isteyenler ise uzaktan eğitim seçeneklerini değerlendirebilecek. Spor ve sanat alanlarında eğitim almak isteyenler için de ilgili kayıt kategorileri sistemde bulunuyor.

KOMEK kayıtlarında kontenjanların merkez ve branşlara göre değişebileceği için adayların başvuru sırasında seçtikleri programın ayrıntılarını ve eğitim takvimini kontrol etmesi önem taşıyor.

KOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Başlık ResmiKOMEK kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KOMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 güz döneminde KOMEK eğitimleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı tarihlerde başlayacak. Hafta sonu eğitimleri 10 Ekim 2026’da, hafta içi programları ise 12 Ekim 2026’da başlayacak.

Hafta içi gerçekleştirilecek eğitimlerin 29 Ocak 2027, hafta sonu düzenlenecek programların ise 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Yeni dönemde kursiyerler yaklaşık dört aylık bir eğitim sürecinin ardından seçtikleri programları tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER
KOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?
HABERLER
KOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PARALAR NE OLACAK?
PARALAR NE OLACAK?
Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
"Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
Sakarya'da sokak köpeğinin saldırısı kamerada
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı
O DEHŞET BİR UYARIYDI
O DEHŞET BİR UYARIYDI
Oyundaki ölüm gerçeğe taşınıyor
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
Fon krizinin maliyeti herkesi etkileyecek
"ASİMİLASYONA HAYIR DİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekti
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş
64 YIL SONRA BİR İLK!
64 YIL SONRA BİR İLK!
Trump, 30 metrelik kırmızı halı bile serdirdi
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
İşte yükselişi frenleyen 5 engel
ÇAMAŞIR BİLE ASAMIYORLAR!
ÇAMAŞIR BİLE ASAMIYORLAR!
2 yıldır tamamlanamadı, vatandaş isyanda
TERİM'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
TERİM'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Okan Buruk ile ilgili sözleri gündem oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MSB'den, GKRY ve Yunanistan'a
MSB'den, GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı: Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır
Kaydet
Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”
Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”
Kaydet
ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.