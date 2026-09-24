Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Çift, bu kez Reshad Strik’in yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlarken, Özçelik’e duyduğu sevgiyi ve hayatındaki yerini anlatan duygusal ifadeler kullandı.

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Eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekildiği yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Reshad Strik, romantik sözleriyle dikkat çekti. Strik’in Özçelik’e yönelik sevgi dolu mesajı takipçilerinden de ilgi gördü.

Eşinin kendisine verdiği desteğin önemine dikkat çeken Strik, paylaşımında Özçelik’in gülümsemesinin kendisi üzerindeki etkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun. Zor zamanlarımda her zaman en büyük destekçim oldun” sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etti.

“KRALİÇEM”

Gamze Özçelik’in iyi niyetini ve kendisine yaklaşımını hayatındaki önemli bir değer olarak gördüğünü belirten Strik, eşinin zor zamanlarında da yanında olduğunu vurguladı. Özçelik’i “Kraliçem” sözleriyle anan oyuncu, paylaşımının sonunda kendisini “Senin kralın” ifadeleriyle tanımladı.

Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Romantik mesaj kısa sürede dikkat çekerken, çiftin birlikte verdiği pozlar da sosyal medyada ilgi gördü. Strik ve Özçelik, evliliklerinin ardından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları sevgiyi takipçileriyle paylaşmalarıyla biliniyor.

2024’TE EVLENMİŞLERDİ

Gamze Özçelik ile Reshad Strik, 2024 yılında düzenlenen törenle evlenmişti. Özçelik, oyunculuk kariyerinin ardından sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık vererek Umuda Koşanlar Derneği’ni kurmuş ve insani yardım faaliyetleriyle adından söz ettirmişti.

Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Avustralya’nın Canberra kentinde dünyaya gelen Reshad Strik ise oyunculuk kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve belgesel çalışmalarıyla da tanınıyor. Türkiye’de çeşitli dizi ve projelerde rol alan Strik, özellikle “Ailenin Yeni Üyesi” adlı belgesel programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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