Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”
Başlık ResmiReshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Çift, bu kez Reshad Strik’in yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlarken, Özçelik’e duyduğu sevgiyi ve hayatındaki yerini anlatan duygusal ifadeler kullandı.

Kaydet
|

Eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekildiği yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Reshad Strik, romantik sözleriyle dikkat çekti. Strik’in Özçelik’e yönelik sevgi dolu mesajı takipçilerinden de ilgi gördü.

Eşinin kendisine verdiği desteğin önemine dikkat çeken Strik, paylaşımında Özçelik’in gülümsemesinin kendisi üzerindeki etkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun. Zor zamanlarımda her zaman en büyük destekçim oldun” sözleriyle eşine olan sevgisini ifade etti.

“KRALİÇEM”

Gamze Özçelik’in iyi niyetini ve kendisine yaklaşımını hayatındaki önemli bir değer olarak gördüğünü belirten Strik, eşinin zor zamanlarında da yanında olduğunu vurguladı. Özçelik’i “Kraliçem” sözleriyle anan oyuncu, paylaşımının sonunda kendisini “Senin kralın” ifadeleriyle tanımladı.

Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”
Başlık ResmiReshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Romantik mesaj kısa sürede dikkat çekerken, çiftin birlikte verdiği pozlar da sosyal medyada ilgi gördü. Strik ve Özçelik, evliliklerinin ardından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları sevgiyi takipçileriyle paylaşmalarıyla biliniyor.

BAKMADAN GEÇME
A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor
MAGAZİN

A.B.İ.’de beklenmedik final! Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in dizisi bitiyor

2024’TE EVLENMİŞLERDİ

Gamze Özçelik ile Reshad Strik, 2024 yılında düzenlenen törenle evlenmişti. Özçelik, oyunculuk kariyerinin ardından sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık vererek Umuda Koşanlar Derneği’ni kurmuş ve insani yardım faaliyetleriyle adından söz ettirmişti.

Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”
Başlık ResmiReshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e sevgi dolu sözler! “Ruhumu aydınlatıyorsun”

Avustralya’nın Canberra kentinde dünyaya gelen Reshad Strik ise oyunculuk kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve belgesel çalışmalarıyla da tanınıyor. Türkiye’de çeşitli dizi ve projelerde rol alan Strik, özellikle “Ailenin Yeni Üyesi” adlı belgesel programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PARALAR NE OLACAK?
PARALAR NE OLACAK?
Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
OĞLUNA SÜNNET BİLE YAPTIRMIŞ
Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
"Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ
Sakarya'da sokak köpeğinin saldırısı kamerada
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı
O DEHŞET BİR UYARIYDI
O DEHŞET BİR UYARIYDI
Oyundaki ölüm gerçeğe taşınıyor
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
Fon krizinin maliyeti herkesi etkileyecek
"ASİMİLASYONA HAYIR DİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekti
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
‘YÜREĞİM TÜKENİYOR'
Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş
64 YIL SONRA BİR İLK!
64 YIL SONRA BİR İLK!
Trump, 30 metrelik kırmızı halı bile serdirdi
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
İşte yükselişi frenleyen 5 engel
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
New York'ta ABD-İran zirvesi deşifre oldu: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmayı teklif etti, ABD'den cevap geldi
Tahran'dan ABD'ye yeni Hürmüz teklifi
Kaydet
MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te potaya kalan isimler
MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu?
Kaydet
Süper Lig para ödülleri belli oldu! Yayın havuzundan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
Yayın havuzundan çıkmak mümkün mü? İşte cevabı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.