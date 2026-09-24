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Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye raporu! Ekonomi bu yıl yüzde kaç büyüyecek?

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye raporu! Ekonomi bu yıl yüzde kaç büyüyecek?
Başlık ResmiAvrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye raporu! Ekonomi bu yıl yüzde kaç büyüyecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

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EBRD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı.

Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2027'de yüzde 4 olacağı tahmin edildi. Söz konusu oranlar, EBRD'nin bölge için ekonomik büyüme tahminini hazirandaki seviyesine göre sırasıyla 0,6 ve 0,4 puan aşağı yönlü revize ettiği anlamına geliyor.

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Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Bankanın Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü haziranda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

Bankanın raporunda, Türkiye ekonomisinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonda yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar ortamında zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve ihracata yönelik maliyet rekabetçiliği baskılarının etkili olduğu bildirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye raporu! Ekonomi bu yıl yüzde kaç büyüyecek
Başlık ResmiAvrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye raporu! Ekonomi bu yıl yüzde kaç büyüyecek

Öte yandan raporda, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesinin yatırımları ve daha hızlı büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi.

EBRD'nin, büyük kısmı özel sektörde olmak üzere Türkiye'de 25 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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