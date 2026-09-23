Fitch Ratings'ten dikkat çeken rapor! Küresel ekonomi 2026'da yüzde kaç büyüyecek?

Küresel ekonomi, devam eden enerji şokunun etkilerini atlatırken, Fitch Ratings küresel büyüme tahminini yükseltti. Açıkladığı rapora göre, küresel ekonomi 2026 yılında 0,2 puanlık artışla yüzde 2,6 seviyesinde yükseleceğini öngördü.

Özetle Kaydet a- | +A

Uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings küresel ekonomiye yönelik önemli tahminlerde bulundu. Dünyadaki finansal koşulların sıkılaştığına dikkat çekilen raporda, önemli büyüme beklentilerini açıkladı. Rapora göre, küresel ekonomiye ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.

ABD, ÇİN, AVRUPA VE GÜNEY KORE EKONOMİLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Kuruluş, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027'de yüzde 2,1 büyümesini beklerken, Çin için büyüme tahminini yüzde 4,5'e çekti. Avrupa ve Güney Kore ekonomilerine ilişkin beklentiler ise yukarı yönlü revize edildi.

Fitch Ratingsten dikkat çeken rapor! Küresel ekonomi 2026da yüzde kaç büyüyecek?

Fitch, küresel büyümedeki iyileşmeye karşın faizlerin daha yüksek seviyelerde kalabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, Fed'in aralık ayında faiz artırmasını ve 2027 boyunca politika faizini yüzde 4,25'te tutmasını bekliyor. Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yüksek tutması halinde ABD'de enflasyon baskılarının artabileceği ve Fed'in daha hızlı faiz artırabileceği belirtildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ABD'NİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLİYOR

Yapay zekânında küresel risk barındırdığını ifade eden raporda, yapay zeka yatırımlarının ABD'nin büyümesinde güçlü bir şekilde desteklediği aktarıldı. Bazı hisse değerleme göstergelerinin aşırı yüksek seviyelere ulaşması piyasalarda muhtemel bir düzeltme ve yatırımlarda geri çekilme riski barındırsa da, ABD'de kalıcı enflasyon baskıları Fed'i daha agresif faiz artışlarına zorlayabileceği ifade edildi. Ayrıca raporda, Çin'in artan ihracat rekabetçiliğinin önümüzdeki dönemde Avrupa büyümesi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala