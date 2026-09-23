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Spor

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa finalde: Rakip son dünya üçüncüsü

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Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa finalde: Rakip son dünya üçüncüsü
Başlık ResmiBusenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonasında üst üste ikinci defa finalde: Rakip son dünya üçüncüsü

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi. Milli sporcu, "İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım" dedi.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın gündüz seansında 70 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenerek finale çıktı. Son Avrupa şampiyonu unvanlı Busenaz, adını üst üste ikinci defa finale yazdırdı.

Kariyerinde bir olimpiyat, 3 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, bir kez daha zirveye çıkmak için mücadele edecek. Busenaz Sürmeneli, 25 Eylül Cuma günü finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaşacak.

Busenaz Sürmeneli
Başlık ResmiBusenaz Sürmeneli

"FİNAL TADINDA YARI FİNAL"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan son Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Rus sporcuların hepsi gerçekten iyi. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım. 70 kiloya yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bu kiloda ilk büyük turnuvam" ifadelerini kullandı.

"BUSE NAZ'IN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Türkiye'den birçok destekçisinin olduğunu dile getiren milli sporcu, "En yakınımızdaki arkadaşlarımız, mesela Buse Naz Çakıroğlu talihsiz bir şekilde kaybetti. Ama dövüşürken onun sesini duydum. Takım olmak çok güzel bir şey. Onun alnından öpüyorum buradan. İnşallah 2028 Los Angeles'ta birlikte güzel şeyler başaracağız" şeklinde konuştu.

Finaldeki rakibi İngiliz boksör Chantelle Reid'e değinen Busenaz, "İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Şampiyonu oldu!
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Şampiyonu oldu!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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