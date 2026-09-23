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Dünya

BM kürsüsünden İsrail'e net mesaj! Şara: Golan, Suriye toprağı olarak kalacak

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun ikinci gününde kürsüden seslenen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "İsrail Suriye'den geri çekilmeli. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek" dedi.

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM 81'nci Genel Kurulu'nda konuştu. İkinci kez BM kürsüsüne çıkan eş-Şara, Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin yeniden inşası ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kurumlarını ve güvenlik mimarisini hızla yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan 90 şebekeyi çökerttik. Başkentimiz yaklaşık 60 diplomatik misyonun merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM ÇARKI YENİDEN DÖNMEYE BAŞLADI"

Ülkedeki ekonomik iyileşmeye ve üretim hamlesine dikkat çeken Şara, "Suriye'de üretim çarkı 3 binden fazla yeni üretim hattında yeniden dönmeye başladı. Tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliğe ulaşma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 2 milyon konutluk gayrimenkul projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

BM kürsüsünden İsrail'e net mesaj! Şara: Golan, Suriye toprağı olarak kalacak
Başlık ResmiBM kürsüsünden İsrail'e net mesaj! Şara: Golan, Suriye toprağı olarak kalacak

"3,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ONURLU BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜ"

Mültecilerin dönüşü ve insani durumla ilgili olarak "Kampsız Suriye" girişimini başlattıklarını duyuran eş-Şara, "3,5 milyondan fazla sığınmacı ve yerinden edilmiş kişi onurlu ve gönüllü bir şekilde geri döndü. Geçiş döneminde adalet sürecini başlattık, yüzlerce okulu onardık ve üniversitelerin kapılarını yeniden açtık" dedi.

"GOLAN, SURİYE TOPRAĞIDIR"

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerine de değinen eş-Şara, "Golan, Suriye toprağıdır ve tüm ilhak girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüzdür. İsrail'in 500'e yakın hava ve topçu saldırısı ile bin 200'den fazla karadan sızma girişimini kınıyoruz. 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.
Eş-Şara, "Geçen yıl geri dönüşümüzü ilan etmek için buradaydık, bugün ise ilerleme ve kalkınma gerçeğini kanıtlamak için buradayız. Suriye; istikrara öncülük eden, refah üreten ve geleceğe kapılarını açan küresel bir aktördür" ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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