Ankara'da 2 kişi otomobilin içinde ölü olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir aracın içinde 2 kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki aracın içerisinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde olan 06 FU 7548 plakalı otomobilde olan 2 kişinin hareketsiz biçimde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde otomobilde olan 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala