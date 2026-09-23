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3. Sayfa

Ankara'da 2 kişi otomobilin içinde ölü olarak bulundu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir aracın içinde 2 kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki aracın içerisinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde olan 06 FU 7548 plakalı otomobilde olan 2 kişinin hareketsiz biçimde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde otomobilde olan 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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