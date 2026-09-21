Nevşehir'de koşarak karşıya geçmeye çalışan kişi kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Nevşehir'de koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir’e kamyonet çarptı. Aydemir sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özetle Kaydet a- | +A

Nevşehir’de karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üstündeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Ç. idaresindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir’e çarptı. İhbar sonrasında kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Nevşehirde koşarak karşıya geçmeye çalışan kişi kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Öte yandan Aydemir’in yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışırken yaşanan kaza anı, çevrede olan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala