İzmir'in efsane başkanı Burhan Özfatura vefat etti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması nedeniyle kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 83 yaşında vefat etti. ANAP ve DYP bünyesinde iki dönem belediye başkanlığı yürüten Özfatura, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmıştı.

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura vefat etti. 83 yaşındaki Özfatura, önceki gün ani kalp durması sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Anavatan Partisi'nden siyasete giden merhum Burhan Özfatura, 1984-89 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, 89 seçiminde kaybetmişti. 1994 yılında bu sefer Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Gazetemizde de bir dönem köşe yazarlığı yapan merhum Özfatura, merhum yazarımız Mustafa Necati Özfatura'nın kardeşi, yazarımız İrfan Özfatura'nın amcası.

Burhan Özfatura

Burhan Özfatura, 1943 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, öğretim görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği ve Yeminli Mali Müşavirlik görevlerinde bulundu.

Turgut Özal’ın öncülüğünde uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları’nda vergi uzmanı olarak görev aldı. 1989 yılında bir süre Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu ve yeminli mali müşavir olarak danışmanlık hizmeti verdi. Gazetemizin yanı sıra Yeni Asır, Dünya, Ege Haber gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

Burhan Özfatura

Belediye başkanlığı görevinde Büyük Kanal Projesi ve Bornova-Üçyol metro hattı gibi İzmir'in kronikleşmiş sorunlarına yönelik çalışmalarda önemli ilerlemeler sağladı. 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi kuran Özfatura, 1996 yılında belediyeye ait Tansaş hisselerinin yüzde 32,98'lik kısmının halka açılmasını sağladı.

Sahil yolunu birleştirme projesini hayata geçiremese de Balçova ve İzmir'e kazandırdığı Turkuvaz sahil alanı, İnciraltı'ndaki önemli kıyı düzenleme çalışmalarının ilk adımı oldu. Tam adı "Ev Kazandırma Projesi" olan Evka toplu konut projeleri de Özfatura döneminde başlatıldı ve bu kapsamda 3'ü Çiğli'de, 2'si Bornova'da, birer tanesi ise Gaziemir ile Buca'da olmak üzere toplam 7 adet Evka toplu konutu inşa edildi.

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MHP'DEN TAZİYE MESAJI

MHP, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Özfatura'nın siyaset hayatına Anavatan Partisinde başladığı, 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği hatırlatıldı.

Özfatura'nın 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisinden belediye başkanı olarak seçildiği ve İzmir'e uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk siyaseti ve yerel yönetimler açısından saygın bir yere sahip olan ve İzmir'in geleceği için önemli projelere imza atan Burhan Özfatura, aziz milletimiz tarafından sevilen ve saygı duyulan bir başkan olarak hafızalarda yer etmiştir. Devlet adamlığı, ciddiyeti ve dürüstlüğü ile her zaman hayır ile yad edilecek olan Burhan Özfatura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, Burhan Özfatura'nın vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Balçova Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBalçova

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