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Düğüne gider gibi süslenmişler! Asıl amaçları ortaya çıkan göçmenler yakalandı

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Muğla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri taşıyan 2 yelkenliye operasyon yapıldı. Dikkat çekmemek için şık kıyafetlerle kendilerini zengin gibi göstermeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dönemde düzensiz göçmen hareketliliğinde yelkenli teknelerin kullanılmasının ardından bölgede çalışma başlattı.

İKİ YELKENLİYE OPERASYON

Ekiplerin takibine alınan 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlemesinin ardından tekneye bağlı botla iskeleden düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, bir süre sonra 'Rüzgar' isimli başka bir yelkenli tekneye de botla düzensiz göçmen sevkiyatı yapıldığını belirledi.

ŞIK KIYAFETLERLE DİKKAT DAĞITMAK İSTEMİŞLER

Şüphelilerin dikkat çekmemek için şık kıyafetlerle zengin sosyete görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, teknelerde bulunan şüphelilerin market alışverişi için iskeleye çıkmasını bekledi. M.F.B., U.V. ve E.D. isimli şüpheliler iskelede yakalanarak gözaltına alındı.

Düğüne gider gibi süslenmişler! Asıl amaçları ortaya çıkan göçmenler yakalandı
Başlık ResmiDüğüne gider gibi süslenmişler! Asıl amaçları ortaya çıkan göçmenler yakalandı

22 KİŞİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte teknelerde ve açıkta yapılan kontrollerde 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Düğüne gider gibi süslenmişler! Asıl amaçları ortaya çıkan göçmenler yakalandı
Başlık ResmiDüğüne gider gibi süslenmişler! Asıl amaçları ortaya çıkan göçmenler yakalandı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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