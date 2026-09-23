CHP'de Ankara depremi! Mansur Yavaş'ın ardından istifalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından Ankara’da 7 ilçe belediye başkanı daha partiden ayrıldı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanlarının peş peşe gelen kararlarıyla Ankara’daki istifa sayısı arttı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılması Ankara’daki belediyelerde peş peşe istifaları beraberinde getirdi. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da parti üyeliklerini sonlandırdı. Böylece Yavaş’ın ardından CHP’den ayrılan ilçe belediye başkanı sayısı 7’ye ulaştı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kasap, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

Kasap, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim. Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Belediye Başkanı, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir." dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

KALECİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İSTİFA KARARI

CHP'den istifa kararı alan bir diğer isim ise Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakoç şunları kaydetti:

"Siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik’te hiçbir hemşehrimizi siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Çünkü bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük."

"GÖREVİME BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Karakoç, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar aynı çatı altında birlikte yol yürüdüğümüz, bu mücadeleye emek veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız güzel günlerin, verilen emeğin ve kurulan gönül bağlarının benim için her zaman ayrı bir yeri olacaktır." dedi.

Karakoç şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik’e olan sorumluluğumuz değişmeyecek. Bundan sonra da dün olduğu gibi; oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bizim için asıl mesele bir siyasi kimlik değil, Kalecik’e duyduğumuz sevda ve hemşehrilerimizin bize emanetidir."

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay

GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir."

Doğanay, "Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim. Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da CHP'den istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerin desteği ve dualarıyla; Ankaramıza ve Polatlımıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu

AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA KERVANINA KATILDI

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, CHP'den istifa etti. Demircioğlu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Ayaşlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak

"MANSUR YAVAŞ İLE BİRLİKTE ÜLKEYE UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise, "Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz." diyerek CHP'den istifa kararını duyurdu.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın

"GÖREVİME BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadeleriyle CHP'den istifa kararını açıkladı.

Öte yandan belediye başkanlarının istifa haberleri peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık'ın da CHP'den istifa ettiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Beypazarı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBeypazarı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala