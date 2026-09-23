Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e: PFDK kararını verdi, 19 yıllık serüven bitti

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne kadar uzanan 19 yıllık profesyonel lig macerası sona erdi. Malatya temsilcisi, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından amatör lige düştü.

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Bu sezon yer aldığı Nesine 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki maçlarına çıkmayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararıyla amatör lige düşürüldü.

Kuruluşundan itibaren farklı liglerde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2006-2007 sezonunda 3'üncü Lig'e, 2009-2010 sezonunda 2'nci Lig'e yükselerek profesyonel liglerdeki yolculuğunda yeni bir döneme girdi. Malatya temsilcisi, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldi. Sarı-siyahlılar, 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Yeni Malatyaspor, ekonomik sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiriyor.

SÜPER LİG'DE 5 SEZON MÜCADELE ETTİ

Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etti. Süper Lig'deki sezonunu 10'uncu sırada tamamlayan Malatya ekibi, 2018-2019 sezonunu ise 5'inci sırada bitirerek tarihinin en başarılı derecelerinden birine imza attı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etti. Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü eleme turuna kadar yükselmesine rağmen Avrupa macerasını bu turda noktaladı.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 16'ncı sırada tamamladı. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasıyla Süper Lig'de kalmaya devam etti. Malatya temsilcisi, 2020-2021 sezonunu 15'nci sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunu ise son sırada bitirerek Süper Lig'e veda etti.

1'İNCİ LİG KARNESİ

Süper Lig'den düşmesinin ardından 2022-2023 sezonunda 1'nci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligi 16 puanla son sırada tamamladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme hakkını kullanan kulüpler arasında yer alan Yeni Malatyaspor, 2023-2024 sezonunda müsabakalarda yer almadı. Malatya ekibi, 2024-2025 sezonunda yeniden 1'inci Lig'de mücadele etti ancak sezonu puansız tamamlayarak bir alt lige düştü.

2'NCİ LİG SERÜVENİ BİR SEZON SÜRDÜ

2'nci Lig'de de ekonomik sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı. Ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına çıkmayan Malatya temsilcisine, 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi. Yeni Malatyaspor, 14'üncü haftadaki Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkamayınca 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

PFDK, daha sonraki süreçte kulübün müsabakalara çıkmaması nedeniyle diğer karşılaşmalarının da hükmen mağlubiyet olarak tescil edilmesine karar verdi. Malatya temsilcisi, 2'nci Lig'de yalnızca bir sezon mücadele ettikten sonra 3'üncü Lig'e düştü.

3'ÜNCÜ LİG'DE KARŞILAŞMALARA ÇIKMADI

Yeni Malatyaspor, bu sezon 3'üncü Lig'de de sahaya çıkamadı. Sarı-siyahlılar, ligin ilk haftasında sahasında Karaman FK, ikinci haftada da deplasmanda Ejderoğlu Kırşehir FK ile oynanması gereken karşılaşmalara çıkmadı. PFDK, kulübün aynı sezon içerisinde iki müsabakaya çıkmaması nedeniyle amatör lige düşürülmesine karar verdi. Kararın kesinleşmesiyle Yeni Malatyaspor, profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveninin ardından amatör lige geriledi.

Futbol serüvenine amatör ligde 1986'da başlayan, Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatyaspor'un başladığı yere dönmesi kentte üzüntüyle karşılandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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