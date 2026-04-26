Kulübünün hem başkanı, hem teknik direktörü, hem de malzemecisi
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde 1960 yılında kurulan Elbeyli Üzümspor'un başkanı Engin Akbaşlı, atalarından miras kalan kulübü yaşatmak için teknik direktörlükten malzemeciliğe kadar her görevi üstleniyor.
- Engin Akbaşlı, Elbeyli Üzümspor'un başkanlığını, teknik direktörlüğünü, malzemeciliğini, temizliğini, yazı işlerini, transferini ve saha düzenini bizzat yürütmektedir.
- Köy takımı olan Elbeyli Üzümspor, mütevazı imkanlarla Süper Amatör Lig'de başarılı bir performans sergilemektedir.
- Takım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi vermektedir.
- Engin Akbaşlı, 2014 yılından beri kulübün başındadır ve maddi imkansızlıklar nedeniyle her türlü görevi üstlenmiştir.
- Futbolcu Mustafa Demirhan, Engin Akbaşlı'nın desteklerinden ve katkılarından dolayı minnettar olduklarını ve bir köy takımını bu seviyelere getirmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtmiştir.
Elbeyli Üzümspor takımının başında bulunan Engin Akbaşlı, adeta kulübün her şeyini tek başına üstleniyor. Başkanlık görevini yürüten Akbaşlı, aynı zamanda teknik direktörlüğünden malzemeciliğine, temizliğinden yazı işlerine, transferinden saha düzenine kadar her detayla bizzat kendi ilgileniyor. Köy takımı olarak mütevazı imkanlarla yoluna devam eden Elbeyli Üzümspor, Süper Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Takım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi veriyor.
"TAKIMIN HER ŞEYİNE BEN KOŞTUM"
Yıllar öncesinden, atalarından ve dedelerinden miras kalan kulübü yaşatmak için çalıştığını söyleyen Engin Akbaşlı, "2014 yılında kulübün başına geldim. Maddi durumlardan dolayı malzemecilikte yaptık, başkanlıkta yaptık. Yeri geldi, cebimizden parada harcadık. Teknik direktörlükten tutun da takımın her şeyine ben koştum. Yeri geldi formaları yıkadım, yeri geldi topları taşıdım yeri geldi saha kenarlarından talimatlar verdik" dedi.
"ENGİN BAŞKANIMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ"
Futbolcu Mustafa Demirhan ise, "Yıllardan beri Elbeyli Üzümspor takımında oynuyorum. Engin başkanımızdan çok memnunuz. Bize desteklerinden ve katkılarından dolayı ona minnettarız. Bir köy takımını bu seviyelere getirmesi büyük bir başarıdır. Engin başkan her işe koşuyor canını dişine katıyor. Yeri geliyor malzeme topluyor, yeri geliyor başkanlık yapıyor, yeri geliyor hocalık yapıyor" dedi.