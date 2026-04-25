TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Gürkan Hacır, sosyal konut projesinin merak edilen detaylarını ve Bakan Murat Kurum ile gerçekleştirdiği programın perde arkasını paylaştı.

500 bin konut inşa edileceğini belirten Hacır, projeye yönelik talebin beklentilerin çok üzerinde olduğunu söyledi. Bu dev pastadan aslan payını 100 bin konutla İstanbul alırken, Ankara 30 bin, İzmir 21 bin, Bursa 17 bin ve Konya 15 bin konutla listenin başında yer alıyor. Hacır’ın aktardığına göre, projeye 5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Ancak kura sistemi nedeniyle başvuranların yaklaşık yüzde 10’u konut sahibi olabilecek. Hacır, bu tabloyu “son yılların en çarpıcı sosyal konut talebi” olarak değerlendirdi.

KONUTLAR NEREDE YAPILACAK? Bakan Kurum'un İstanbul'da konut inşasının yapılacağı bölgeleri söylemediğini ifade eden Hacır şunu aktardı: "İstanbul'da şimdi bölgeleri söylemedi Sayın Bakan. Israr ettim ben. Sıkıştırdım biraz. Dedi ki: Gürkan Bey çok manipülasyon olur o tip arazilerde. İşte giderler arazileri kapatırlar, filan. Bölgeleri çok söylemiyoruz ama böyle dağın başı da değil"

Projede konut fiyatları ve ödeme planları da netleşmeye başladı. Hacır'ın aktardığına göre plan şu şekilde:

Hacır devamında şunları söyledi: "Bu taksitler artacak mı dedim. Şöyle dedi: Memur maaş zammı oranında küçük bir ayarlama yapılacak ama o da dedi vatandaşı çok yıpratacak bir ayarlama olmayacak dedi. Yani 11.000'e girip 2 sene sonra 200.000 lirayla karşılaşmayacaksınız dedi. Gerçekten umarım bu proje biter, teslim edilir. Bu arada şeyleri de söyledi. Onu da ekleyim. Gazilerimiz ve şehitlerimize ayrıcalık tabii ki başımızın üstünde. Onlar kura çekiminden bağımsız talepleri olduğu takdirde onlara verildi"

KİRADA "3 YIL" ŞARTI Projede dikkat çeken bir diğer başlık ise düşük kiralı sosyal konut modeli oldu. İstanbul’da artan kira fiyatlarına karşı geliştirilen bu sistemde, devlet belirli konutları uygun fiyatla kiraya verecek. Ancak bu modelde oturum süresi 3 yıl ile sınırlı olacak. Amaç, vatandaşın bu süreçte ekonomik olarak rahatlayıp kendi konutunu alabilmesi.

Diğer dikkat çekici detaylardan biri ise konutların konumu oldu. Hacır, projelerin şehrin çeperlerinde değil, ulaşım ve sosyal donatı imkanları olan bölgelerde yapılacağını vurgularken, “Ataşehir’in içinde bile olacak” sözleriyle İstanbul’un merkez ilçelerinde de uygulama yapılacağını açıkladı.

