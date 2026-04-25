Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana daha yaz gelmeden kavrulmaya başladı. Kent merkezinde araç termometreleri 41 dereceyi gösterirken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 30 derece olan hava sıcaklığı, araç termometrelerinde 41 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Geçtiğimiz haftaya kadar şiddetli yağışın etkisinde olan kentte bu günden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

Daha yaz gelmeden kavruldular! Kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi

"İNSAN DUŞA GİRERKEN TERLER Mİ?"

Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" diye konuştu.

Daha yaz gelmeden kavruldular! Kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi

"YAZ ERKEN GELDİ"

Şervan Ildız ise, "Bu havalar çok sıcak ve bize yanlış yapıyor. Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız. Gençler kanallarda yüzmeye başladı. Kısa kollu giymeye başladık, yaz erken geldi" dedi.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKTIM AMA TERLEMEYE BAŞLADIM"

Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım. 1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" ifadelerini kullandı.

