Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programında yaşanan lojistik ve siyasi krizlerin ardından, küresel savunma pazarında dengeler tamamen değişiyor. İspanyol ve Azerbaycan basınında çıkan kapsamlı analizlere göre; F-35 tedarik süreçlerinde sorun yaşayan veya alternatif arayan İspanya, Suudi Arabistan, Endonezya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu toplam 9 ülke, envanterini güçlendirmek için Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı KAAN'ı seçti.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN, dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İspanyol savunma platformu Defensa y Seguridad tarafından yayınlanan kapsamlı analizde, KAAN programının artık bir teknoloji gösterimi olmaktan çıkıp operasyonel kabiliyete ulaşma yolundaki en kritik aşamaya girdiği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA SIRAYA GİRDİ: 2035 HEDEFİNDE 9 ÜLKE VAR

İspanya ver Azerbaycan basınına göre, Türkiye dahil toplam 9 ülke, 2035 yılına kadar milli muharip uçak KAAN’ı envanterine katmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Küresel savunma pazarında şimdiden büyük bir talep dalgası oluşturan uçak için Türkiye toplamda 100 adetlik bir filo kurmayı planlarken, ilk 20 uçaklık parti için resmi sözleşme imzalanmış durumda.

Uçağa yönelik uluslararası ilgide ise Suudi Arabistan 100 uçaklık bir alım planıyla öne çıkıyor ve ikili görüşmeleri aktif olarak sürdürüyor.

Avrupa'dan İspanya yaklaşık 60 adet KAAN ünitesi satın almakla yakından ilgilenirken, Endonezya 48 adetlik sipariş için resmi niyet mektubunu tamamladı.

F-35 projesine alternatif arıyorlardı: 9 ülke 2035 için KAAN'ı seçti! İspanya basını detayları açıkladı

Pakistan 40’tan fazla uçak tedarik etmek üzere ön anlaşmaya varırken, Katar da 40 uçaklık bir paket üzerinde görüşmelerine devam ediyor. Mısır 24 adet savaş uçağı satın alma arzusunu dile getirerek ön görüşmeleri başlatırken; Azerbaycan, Malezya ve Suriye de bölgesel güç dengeleri doğrultusunda her biri yaklaşık 20'şer adet KAAN satın almayı planlayan ülkeler arasında yer alıyor.

F-35 projesine alternatif arıyorlardı: 9 ülke 2035 için KAAN'ı seçti! İspanya basını detayları açıkladı

İSPANYOL BASINI: "KAAN EN CİDDİ TEST AŞAMASINA GEÇTİ"

İspanyol savunma basını ayrıca KAAN projesinde tek bir gösterim uçağından çoklu prototip dönemine geçilmesinin önemine vurgu yaptı. Çoklu prototip kullanımının sadece üretim hızını değil; yapısal testler, aerodinamik doğrulama, sensör entegrasyonu, aviyonik denemeler, silah uyumluluğu ve radar izi gibi operasyonel kabiliyetlerin aynı anda doğrulanmasını sağlayacağı kaydedildi.

TUSAŞ’ın 2026 yılı itibarıyla KAAN’ın uçuş faaliyetlerini yeniden yoğunlaştırmayı hedeflediği aktarılan analizde, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun yeni prototiplerle uçuş zarfını genişleteceklerine dair açıklamalarına yer verildi.

Şubat 2024’teki ilk uçuşun tarihi bir eşik olduğu, ancak uçağın gerçek gücünün nihai tasarıma en yakın olan bu yeni prototiplerle tescilleneceği ifade edildi.

F-35 projesine alternatif arıyorlardı: 9 ülke 2035 için KAAN'ı seçti! İspanya basını detayları açıkladı

TESLİMAT TAKVİMİ NASIL?

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Mayıs ayında imzalanan sözleşme doğrultusunda, ilk 20 adet KAAN Block-10 savaş uçağının tedarik süreci resmiyet kazandı. İlk üretim standardını temsil eden Block-10 uçaklarının, 2027 ile 2029 yılları arasındaki yoğun testlerin ardından, 2028-2030 döneminde Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi planlanıyor.

İlk aşamada General Electric üretimi F110-GE-129 motorlarının tercih edilmesinin, yerli motor geliştirme sürecindeki muhtemel gecikme risklerini sıfırlamayı amaçlayan akıllıca bir strateji olduğu kaydedildi. Türkiye'nin aşamalı bir geliştirme modeli izlediğini belirten İspanyol uzmanlar, milli yerli motor TF35000’in daha ileri aşamalarda, Block-30 konfigürasyonuna yakın seviyede sisteme entegre edileceğini yazdı.

GELECEĞİN ENTEGRE HAVA GÜCÜ

KAAN’ın yalnızca bağımsız bir sanayi hamlesi olmadığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki ağ merkezli harp konseptinin ana sütunu olacağı da ileri sürüldü. Beşinci nesil uçağın moderne edilmiş F-16'lar, tedariki planlanan Eurofighter jetleri, insansız savaş uçakları (İHA/SİHA), hava savunma şemsiyeleri ve yerli mühimmatlarla tam bir entegrasyon içinde görev yapacağına da vurgu yapıldı.

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