Haftanın kitaplarında bu hafta “Yıldız Gibi Parlayanlar”, “Selçuklu Anadolu’sunda Ermeniler” ve “At Ansiklopedisi” okurlarını bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Yıldız Gibi Parlayanlar

MİNİK KALPLERİ PARLATACAK HİKÂYELER

Mutasavvıfların kalplerde iz bırakan menkıbelerinin çocukların dünyasına adapte edildiği “Yıldız Gibi Parlayanlar” kitap serisi KTB Yayınları etiketiyle raflarda… Hüseyin Boz tarafından kaleme alınan dört kitaplık seride, 14 hikâyeyle 8-12 yaş aralığındaki miniklere hitap ediliyor. Hikâyeler okuyucularını İslam coğrafyalarının farklı beldelerinin farklı zamanlarında yolculuğa çıkarıyor. Çocuklara ahlak dünyasına katkı sunmak için yazılan hikâyelerde cömertlik, şükür ve tevekkül gibi kıymetlerin önemi aktarılıyor. Eserlerin dikkat çekici illüstrasyonlarla bezeli olduğu da görülüyor.

Haftanın kitapları | Yıldız Gibi Parlayanlar

SELÇUKLU DEVRİNDEKİ ERMENİLERİN SERÜVENİ

Oğuzhan Çakır’ın kaleminden “Selçuklu Anadolu’sunda Ermeniler” adlı eser Kronik Kitap tarafından neşredildi. Farsça, Arapça ve Ermenice kaynakların karşılaştırılarak değerlendirildiği eserde, Selçuklular öncesi, fetih zamanı ve Selçuklu hâkimiyeti devirleri ayrı ayrı ele alınıyor. Evvela Bizans hâkimiyeti altındaki Gregoryen Ermenilerin yaşadığı dinî ve siyasi baskılar anlatılıyor. Türklerin Anadolu’ya yönelmesiyle Ermeniler, iki güç arasında kritik bir konumda yer alıyor. Ancak Ermeniler, maruz kaldıkları zulme rağmen Bizans safında yer alarak Selçuklu ilerleyişine direniyorlar. Malazgirt Meydan Muharebesi ise kırılma noktası oluyor. Anadolu’daki siyasi dengeler değişirken, Ermeniler de konumlarını tekrar belirlemek zorunda kalıyorlar.

Haftanın kitapları | Yıldız Gibi Parlayanlar

ATLARIN DÜNYASINA DAİR HER ŞEY

Tarih, kültür, ıslah, sağlık ve bakım bilgileri... “At Ansiklopedisi” atlara dair her şeyi bir araya getiren bir eser. Bu geniş çerçeveli kitap başta at yetiştiricileri tarafından tanınan ırklar olmak üzere 150’den fazla at ve midilli ırkını, özel fotoğrafl ar ve özlü bilgilerle okura sunuyor. Kolektif şekilde kaleme alınan ve Ceren Can Aydın tarafından Türkçeye kazandırılan kitap, atın anatomisine, tarihine ve bu sıra dışı hayvanla kurduğumuz ilişkinin sanat ve kültürdeki yansımalarına da mercek tutuyor. Eserde yer yer aykırı bilgilere de yer veriliyor. At tutkunları için bir kaynak olma düşüncesiyle kaleme alınan “At Ansiklopedisi” görselliğiyle öne çıkıyor.

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