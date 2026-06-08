Piyasalar yeni haftaya jeopolitik risklerdeki artışla başlarken, VİOP’ta ilk işlemler %-1’in üzerinde düşüşe işaret etti. BİST 100 endeksinde 13.400-12.900 kritik destekler olarak gösteriliyor. Bu arada A1 Capital Genel Müdürü Mete Yüksel, 7-8 Temmuz'da Ankara’daki NATO zirvesiyle gündeme gelmesi beklenen yeni enerji koridorlarının çok kritik bir tema olduğunu belirterek; bu tema çerçevesinde öne çıkabilecek sektörleri sıraladı…

Piyasalarda yeni hafta hareketli başladı. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamının ardından dikkatler bu hafta perşembe günü merkez bankasının faiz kararına çevrildi. Küresel tarafta ise Orta Doğu’da yeniden başlayan çatışmalar takip ediliyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %0,23 gibi sınırlı bir primle 13.694 puandan kapanış yaptı. Yeni haftanın ise düşük risk iştahı ile başlaması bekleniyor. VİOP’ta ilk işlemler %-1’in üzerinde kayba işaret etti.

BİST 100’DE KTİRİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Teknik göstergelerde güç kaybının arttığını görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününe başlarken, global piyasalarda etkili olan satışların yansıması olarak haftaya satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste, uzun vadeli yükselen trendin alt bandı konumunda olan 13.650 desteğinin altında yaşanacak açılış sonrasında, ilk etapta 13.442, sonrasında da 12.966 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz” denildi.

HABER AKIŞINA DİKKAT

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de 13.650 desteğine dikkat çekilerek “Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde düzeltme hareketinin derinleşerek 12.900 ana destek seviyesine doğru devam etmesi gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda 13.400 seviyesini de ara destek olarak takip ediyoruz. Mevcut görünümde toparlanma potansiyeli korunmakla birlikte, haber akışına duyarlı fiyatlama yapısı nedeniyle kısa vadede temkinli ve seçici yaklaşımın sürdürülmesini daha sağlıklı buluyoruz” görüşü paylaşıldı.

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BİST 100’DE HEDEF FİYAT

Bu arada VİOP’ta işlem gören aralık ayı kontratlarının yüzde 17 yukarıda fiyatlandığı gözlemlenirken, A1 Capital Genel Müdürü Mete Yüksel, bu primin BİST 100’e uyarlandığında bu yıl 16 bin civarında bir endeks hedefini öne çıktığını ve bunun da 5 Haziran kapanışına göre yaklaşık %17’lik bir prime işaret ettiğini aktardı.

NATO ZİRVESİ HEYECANI

Buna karşılık Türkiye piyasalarını destekleyecek 2 unsura dikkat çeken Mete Yüksel, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesiyle gündeme gelmesi beklenen enerji güvenliği ve yeni enerji koridorlarının çok kritik bir tema olduğunu belirtti. Mete Yüksel; bu tema çerçevesinde boru üreticileri, altyapı ve müteahhitlik şirketleri, çimento, çelik ve inşaat malzemesi üreticisi şirketlerin hisselerinin öne çıkabileceğini söyledi.

SWAP ANLAŞMASI OLURSA…

Öte yandan ABD ile swap anlaşması ihtimaline de değinen Mete Yüksel, “Muhtemel bir swap anlaşmasıyla kurun dizginlenmesi ve enflasyonun düşmesi, faiz indirimlerinin de önünü açabilir. Bu senaryoda yabancı girişinin artmasıyla birlikte bankacılık sektörü ve büyük holdingler öncelikli olarak değer kazanabilir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve inşaat malzemesi üreticileri de destek bulabilir” görüşünü aktardı.