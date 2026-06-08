Vakıf Katılım müşterilerine yönelik çok önemli bir planı hayata geçirdi. Artık Katılım müşterilerinin farklı bankalar ait hesap ve kartları tek ekranda buluşacak ve müşteriler tek ekrandan hesaplarını yönetebilecek. Bankanın yaptığı bu önemli hesap ve kart entegrasyonu müşterileri için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, açık bankacılık alanındaki hizmetlerini hesap ve kart entegrasyonuyla güçlendirmeyi sürdürüyor.

TEK EKRAN TEK PLATFORM

Vakıf Katılım'ın sunduğu yeni hizmetle farklı bankalara ait hesap ve kartlar Vakıf Katılım Mobil ve İnternet Şube'ye eklenerek tek platform üzerinden yönetilebilecek. Ayrıca diğer banka hesapları üzerinden düzenli para transferi işlemi başlatılabilecek ve farklı banka hesapları arasında anlık veya ileri tarihli para transferi talimatı verilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, dijital bankacılık alanında kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi önceliklendirdiklerini belirtti.

Vakıf Katılımdan büyük ayrıcalık! Farklı bankalara ait hesaplarınız tek ekranda buluşuyor

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Borsada NATO heyecanı! Uzman isim bu sektörleri sıraladı

GÜÇLÜ VE TEKNOLOJİK ALTYAPILAR BİR ARADA

Yorulmaz, açık bankacılık kapsamında devreye aldıkları hesap ve kart entegrasyonuyla farklı bankalardaki hesap ve kart bilgilerinin tek bir platform üzerinden görüntülenmesine ve para transferi işlemlerinin farklı banka hesapları aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilmesine imkan sağladıklarını aktardı. Açık bankacılığın sunduğu fırsatları güçlü teknolojik altyapılarıyla bir araya getirdiklerini vurgulayan Yorulmaz, hızlı güvenli ve entegre bankacılık deneyimini daha da ileri taşımayı sürdüreceklerini ifade etti.