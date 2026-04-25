TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek çekilişin ardından asil ve yedek isim listeleri ile sonuç sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Kura sürecini takip eden binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı ekranı ve isim listesini sorguluyor. İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklanmaya başlıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen İstanbul kura çekiminde asil ve yedek isim listeleri de netleşiyor. 100 bin sosyal konut için hak sahiplerinin belirlendiği kura süreci, 25-27 Nisan tarihleri arasında devam ederken, farklı bölgelerde inşa edilecek projeler kura yöntemiyle sahiplerini buluyor. İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlanacak. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden isim listesi sorgulaması yapabilecek. Açıklanan listelerde asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı yayımlanacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı (25 Nisan 2026)

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek. Ayrıca kura sürecinde adaylar, çekilişin YouTube üzerinden canlı yayınlanan görüntülerini takip ederek kendi isimlerinin okunup okunmadığını anlık olarak da kontrol edebiliyor.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı (25 Nisan 2026)

İSTANBUL TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi TOKİ’nin resmi web sitesi olan talep.toki.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de sonuç sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı (25 Nisan 2026)

Adaylar, sistemlere giriş yaptıktan sonra başvuru durumlarını ve kura sonuçlarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek. Hak sahibi olamayan adaylar da aynı ekran üzerinden durumlarını kontrol edebilecek ve süreçle ilgili bilgilere ulaşabilecek.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı (25 Nisan 2026)

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinde taksit ödemeleri, hak sahiplerinin sözleşme imzalamasının ardından başlıyor. Buna göre ödeme süreci, sözleşmenin yapıldığı ayı takip eden ay itibarıyla yürürlüğe giriyor.

İstanbul için ödeme planı:

1+1 55 m2 evler 7.313 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 1.950.000 TL.

2+1 65m2 evler 9.188 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.450.000 TL

2+1 80 m2 evler 11.063 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.950.000 TL.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı (25 Nisan 2026)

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesi, şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirlenen farklı bölgelerde inşa edilecek. Proje kapsamında konutların yatay mimari anlayışıyla planlanması ve mahalle kültürünü destekleyecek şekilde tasarlanması hedefleniyor.

Projelerin hangi ilçelerde ve hangi etaplarla hayata geçirileceğine ilişkin detaylar etap etap açıklanacak. TOKİ tarafından yapılacak yeni duyurularla birlikte konutların konum bilgileri ve proje planları netlik kazanacak.

