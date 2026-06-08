Bursa'nın İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için dalgaların arasına atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru Sinan Çağlayan, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan 5 dakika önce baba ve oğlunun suda oyun oynadıkları görüntüler ise yürekleri dağladı.

Eskişehir'den tatil amacıyla Bursa'nın İznik ilçesie gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), oğlu Y.Ç. (8) ile birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük çocuk suda çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Sinan Çağlayan, hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı.

Sinan Çağlayan

FEDAKAR BABA SUDA KAYBOLDU

Dalgalara yenik düşen fedakar baba, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen göle koştu ve 8 yaşındaki Y.Ç.'yi sudan çıkarmayı başardı.

En acı kare! Bu fotoğraftan 5 dakika sonra baba öldü

SON FOTOĞRAFLARI YÜREK YAKTI

Olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken, Çağlayan'dan geriye ise en acı kareler kaldı. Çağlayan'ın suda kaybolmasından 5 dakika önce oğlu ile birlikte gölde eğlenirken eşi tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası