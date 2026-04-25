TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım sürerken, çekilişin yapılacağı tam konum adres ve ulaşım detayları merak ediliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin konumu, metro, marmaray ve toplu taşıma alternatifleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek 100 bin konut için kura çekimi öncesinde, çekiliş alanına ilişkin bilgiler gündemde yer alıyor. Kura programına katılmak isteyenler ve süreci yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidileceğini öğrenmek istiyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenecek programın, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlaması planlanıyor.

Kura çekimi yalnızca tek günle sınırlı kalmayacak. 25-26-27 Nisan tarihleri arasında toplam 3 gün sürecek program kapsamında hak sahipleri belirlenmeye devam edecek.

İstanbul TOKİ kura çekimi nerede yapılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nasıl gidilir?

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ulaşım için en pratik seçenek metro hattı olarak öne çıkıyor. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nı kullanan ziyaretçiler, hattın son durağında inerek kısa bir yürüyüşle bahçeye ulaşabiliyor.

Metrobüs ile ulaşım sağlamak isteyenler ise Şirinevler veya Yenibosna duraklarında inerek M1A metro hattına aktarma yapabiliyor. Marmaray hattını kullanan yolcular ise Yeşilköy veya Ataköy istasyonlarında indikten sonra otobüs, minibüs ya da taksi ile bahçeye geçiş sağlayabilir. Yenikapı Marmaray istasyonunda inerek M1A metrosuna da aktarma yapılabilir.

İstanbul TOKİ kura çekimi nerede yapılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nasıl gidilir?

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ TAM KONUM

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Bakırköy ilçesi Yeşilköy semti sınırları içerisinde yer alıyor. Eski Atatürk Havalimanı arazisi üzerinde kurulan alan, geniş ulaşım ağı sayesinde şehrin birçok noktasından kolay erişilebilir konumda.

Özel araçla gelmek isteyenler için yaklaşık 4 bin araç kapasiteli otopark alanı bulunurken, bahçeye 9 farklı giriş kapısından erişim sağlanabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası