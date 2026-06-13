Liselere giriş sınavı bugün yapılıyor. Bir milyon adayın başvurduğu sınav için emniyet, 30 bine yakın personelle sahada olacak. Okul çevrelerinde gürültüye müsamaha gösterilmeyecek. Nüfus müdürlükleri de öğlene kadar açık kalacak

MAHMUT ÖZAY - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün iki oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başlayacak ve 10.45'te sona erecek. Öğrencilere bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak.

İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

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İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. İlk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

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