Geçen hafta 6.407 TL’den kapanış yapan gram altın, bugünkü işlemlerde TSİ 09:00 itibarıyla 6.205 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Dün 5.965 TL’yi test eden gram, tepki alımları ile yukarı döndü. “Dip görüldü mü” ve “Alım fırsatı mı” soruları artarken, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, ancak 6.300 TL’nin aşılması halinde yükselen trende dönülebileceğini, 6.550-6.600 TL bandının ise daha önemli bir direnç olduğunu aktardı.

Altın fiyatlarında sert fiyatlamaların gerçekleştiği bir hafta geride kalıyor. Ons fiyatındaki düşüşlere paralel olarak gram altın fiyatı da son ayların en ciddi kayıplarını yaşıyor. Geçen hafta 6.407 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatı, bugünkü işlemlerde TSİ 09:00 itibarıyla 6.215 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor.

Dünkü işlemlerde en düşük 5.965 TL’yi test eden gram fiyatı, küresel piyasalardaki tepki alımları ile birlikte yönünü tekrar yukarı çevirdi. Ancak fiyatlar haftalık bazda %-2,5’in üzerinde düşüşe doğru ilerliyor.

2026 KAZANIMLARI GİTTİ!

Gram, geçen seneyi 5.952 TL’den tamamlamıştı. Son düşüşle birlikte gram altın bu seviyelere yaklaştı ve 2026 yılının 5,5 ayı geride kalmak üzereyken yatırımcısına neredeyse hiç getiri sunamadı.

Bugün itibarıyla en kötü performansı gösteren yatırım aracı olarak da öne çıkan gram altın, 5 ayda %16,6 olarak gerçekleşen enflasyona karşı koruma sağlayamadı.

Altında kritik eşik! Bu seviye aşılırsa rüzgar tersine dönecek

OCAKTA REKOR KIRMIŞTI

Gram fiyatı ocak ayında 7.811 TL ile rekor kırmasına rağmen, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından “yüksek petrol fiyatı-yüksek enflasyon-yüksek faiz” denkleminin baskısı altında kaldı ve mart ayından itibaren 2026 kazanımlarını sildi.

DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?

Gram fiyatında 6 bin TL’nin altından gelen tepki alımları yatırımcıları da yeniden heyecanlandırırken, “alım fırsatı mı”, “dip görüldü mü” soruları artmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, “Gram altın fiyatlaması hem ons altın hem de dolar/TL kuru bileşenlerinden oluştuğu için kritik destek ve direnç seviyeleri, bu iki enstrümanın birbiriyle olan dengesine ve küresel gelişmelere bağlı senaryolarda önem kazanır” dedi.

Altında kritik eşik! Bu seviye aşılırsa rüzgar tersine dönecek

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının 3.800-3.900 dolar bandında gerilemesi halinde gram fiyatında da 5.800-5.850 TL seviyelerinin görülebileceğini aktaran Yusuf Kavak “Yukarıda ise 6.250 TL, ilk geçilmesi gereken seviyedir. Gram fiyatının yeniden yükselen trendin içine girmesi ve pozitif bölgeye geçmesi için ise 6.300 TL’nin üzerine çıkılması önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FED VE ORTA DOĞU…

Ons altının 4.250 doları aşması halinde gram altının da bundan destek bulabileceğini aktaran Yusuf Kavak, “Gramda daha yukarıdaki kritik bölge ise 6.550-6.600 TL bandı gibi gözüküyor. Bu dirençler ise ons fiyatının 4.400 dolara ulaşmasıyla mümkün olabilir” diyerek, temel tarafta Orta Doğu’daki gelişmeler ve FED beklentilerinin önemini koruduğunu vurguladı.