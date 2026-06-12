Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "vize garantisi", "%100 onay garantisi" gibi taahütler içererek vatandaşı yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasının reklamlarının durdurulmasına karar verdi.

Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında randevu alma süreçlerine ilişkin yanıltıcı ve aldatıcı paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine Reklam Kurulu tarafından re'sen inceleme başlatılmıştı.

"%100 ONAY GARANTİSİ..."

Reklam Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında, tüketicilere yönelik olarak "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "%100 onay garantisi" ve "hızlı sonuç garantisi" gibi ifadeler kullanan altı şirkete ilişkin dosyalar değerlendirildi.

"Yüzde 100 vize onayı" reklamlarına bakanlık freni

REKLAMLAR 3 AY DURDURULDU

Kurul, yapılan inceleme sonucunda söz konusu reklamların tüketicileri yanıltma riski taşıdığı gerekçesiyle, reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu'nun ilgili dosyalar hakkında nihai kararını vereceği belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ve inceleme faaliyetlerinin tüm mecralarda kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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