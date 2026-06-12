"Yüzde 100 vize onayı" reklamlarına bakanlık freni
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "vize garantisi", "%100 onay garantisi" gibi taahütler içererek vatandaşı yanıltabilecek reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasının reklamlarının durdurulmasına karar verdi.
- Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan firmaların internet ortamındaki yanıltıcı ve aldatıcı paylaşımları üzerine re'sen inceleme başlattı.
- %100 ONAY GARANTİSİ gibi ifadeler kullanan altı şirkete ilişkin dosyalar değerlendirildi.
- Reklamlar, tüketicileri yanıltma riski taşıdığı gerekçesiyle 3 aya kadar tedbiren durduruldu.
- İnceleme süreci tamamlandıktan sonra Reklam Kurulu nihai kararını verecek.
- Ticaret Bakanlığı, aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti.
Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların internet ortamında randevu alma süreçlerine ilişkin yanıltıcı ve aldatıcı paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine Reklam Kurulu tarafından re'sen inceleme başlatılmıştı.
"%100 ONAY GARANTİSİ..."
Reklam Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında, tüketicilere yönelik olarak "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "%100 onay garantisi" ve "hızlı sonuç garantisi" gibi ifadeler kullanan altı şirkete ilişkin dosyalar değerlendirildi.
REKLAMLAR 3 AY DURDURULDU
Kurul, yapılan inceleme sonucunda söz konusu reklamların tüketicileri yanıltma riski taşıdığı gerekçesiyle, reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.
İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu'nun ilgili dosyalar hakkında nihai kararını vereceği belirtildi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ve inceleme faaliyetlerinin tüm mecralarda kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.