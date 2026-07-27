Samsun'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna, fuhuş operasyonu düzenlendi. İşletme sahibi kadın ve 2 kişi, "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

FUHUŞTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı.

Masaj salonu görünümlü fuhuş çukuru! Gözaltına alındılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Masaj salonu görünümlü fuhuş çukuru! Gözaltına alındılar

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