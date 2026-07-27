FIFA'nın taraftar oylamasında, Trabzonspor forması giyen Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı muhteşem gol 2026 Dünya Kupası'nın "Turnuvanın Golü" seçildi. Genç yıldız, böylece Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz gollerine imza atan isimler arasına adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvaya damga vuran gol resmen belli oldu. FIFA'nın düzenlediği taraftar oylaması sonucunda, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen Trabzonsporlu Lopes Cabral'ın Arjantin ağlarına gönderdiği müthiş gol, "Turnuvanın Golü" ödülüne layık görüldü.

23 yaşındaki futbolcu, son 16 turunda Miami Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesinde attığı golle futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı. Karşılaşmayı Arjantin uzatmalarda 3-2 kazanırken, Cabral'ın attığı gol turnuvanın en unutulmaz anlarından biri olarak öne çıktı.

MAC ALLISTER'I GEÇTİ, MARTINEZ'İ AVLADI

Karşılaşmanın kritik anında Alexis Mac Allister'ı şık bir çalımla geçen genç futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı sert ve isabetli vuruşla topu Emiliano Martinez'in uzanamayacağı köşeye gönderdi. Skoru 2-2'ye getiren bu gol, teknik kalitesi ve estetik görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Lopes Cabral

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

FIFA'nın gerçekleştirdiği oylamada Lopes Cabral'ın golü, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haiti Milli Takımı oyuncusu Wilson Isidor'un aday gösterilen gollerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Bu ödülle birlikte Cabral, daha önce "Turnuvanın Golü" seçilen Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison gibi isimlerin arasına adını yazdırmayı başardı.

Lopes Cabral

"TOP KÖŞEYE GİDERKEN 'BEN NE YAPTIM?' DEDİM"

Ödülün ardından gol anını anlatan Lopes Cabral, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

"Rakibimi geçtikten sonra önümde bir boşluk gördüm ve 'Bir deneyeyim' diye düşündüm. İki ayağımla da iyi şut atabiliyorum. Boşluğu gördüm ve gözümü üst köşeye diktim. Tam istediğim yere nişan aldım ve topa çok temiz vurdum."

Golün ardından yaşadığı şaşkınlığı da anlatan genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Topun üst köşeye doğru gittiğini görünce kendi kendime 'Ben az önce ne yaptım?' dedim. İnanamadım. Takım arkadaşlarıma baktım; herkes bağırıyor, elleri başındaydı. Büyük bir sevinç yaşanıyordu."

Lopes Cabral

"BUNU ARJANTİN'E KARŞI YAPMAK İNANILMAZDI"

Cabral, Dünya Kupası'nda böylesine özel bir gole imza atmanın kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç düşünmeden koşmaya başladım. Sonra Dünya Kupası'nda, hem de Arjantin gibi büyük bir takıma karşı böyle bir gol attığımı fark ettim. Her futbolcu Dünya Kupası'nda gol atmayı hayal eder ama bunu böyle yapmak inanılmazdı."

Haberle İlgili Daha Fazlası