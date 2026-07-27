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Bursa'nın Mudanya ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan yayanın beyin kanaması geçirdiği ve köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. İleri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz yayanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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