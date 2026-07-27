Anadolu Ajansı
Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 27 yaşındaki golcü Güven Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.
Akdeniz kulübünün açıklamasında, Güven Yalçın ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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