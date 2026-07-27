Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, 37 yaşındaki deneyimli yıldız Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye'de Fenerbahçe'de forma da giyen Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda ile yollarını ayırmasının ardından Hollanda'ya geri döndü.

TADIC'TEN 2 YILLIK İMZA

NEC Nijmegen'den yapılan açıklamada, Sırp yıldızın 2028 yazına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

N.E.C. Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Bazen bir kulüp için gerçekleşmesi zor görünen fırsatlar ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Genç yeteneklerle deneyimli isimlerin doğru dengesine inanıyoruz ve Dusan bu yapıya mükemmel uyuyor. Hem sahada hem de saha dışında takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüzün sportif gelişimi, Dick Schreuder'in oyun anlayışı ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olmamız onu çok etkiledi. Ayrıca futbol kariyerinin ardından teknik direktör olmayı hedefliyor. Biz de bu süreçte kendisini geliştirmesi için gerekli desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle Dusan'ın bizi tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Dusan Tadic'in imza töreninden

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da Tadic, kariyerinde Ajax, Fenerbahçe, Southampton, Twente, Groningen ve Vojvodina gibi kulüplerde de forma giydi. Deneyimli oyuncu ayrıca 111 kez Sırbistan Milli Takımı formasını giyerek ülkesinin en fazla milli maça çıkan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.



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