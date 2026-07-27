Yıllar sonra ilk kez güncellenen Minecraft: Java Edition sistem gereksinimleri, Microsoft tarafından resmen açıklandı. Şirket, yeni donanım gereksinimleriyle birlikte eski donanımlara sahip bilgisayarları etkileyecek önemli değişikliklerin de hayata geçirileceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler oyunlarından Minecraft, 17 yıl aradan sonra ilk kez resmi sistem gereksinimlerini yükseltti. Peki güncelleme neleri kapsıyor, eski bilgisayarlar hala kullanılabilecek mi?

2009 yılında yayınlanan ve bugüne kadar yüz milyonlarca oyuncuya ulaşan Minecraft, yıllar içindesayısız güncelleme alsa da resmi sistem gereksinimleri büyük ölçüde aynı kalmıştı. Ancak Microsoft, oyunun teknik olarak büyümesi ve yeni grafik teknolojilerine hazırlanması nedeniyle Java Edition'ın donanım ihtiyaçlarını ilk kez kapsamlı şekilde güncelledi.

Minecraft: Java Edition için önceki sistem gereksinimleri, eski donanım ve eski grafik teknolojisine dayanıyordu.

ARTIK 16 GB RAM ÖNERİLİYOR

Yeni açıklanan sistem gereksinimlerine göre Minecraft Java Edition için önerilen donanım seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Minecraft Java Edition için artık Vulkan 1.3 grafik desteği temel gereksinimler arasında yer alıyor.

Minecraft sistem gereksinimleri 17 yıl sonra yükseldildi! İşte önerilen donanımlar

ARTIK 16 GB RAM ÖNERİLİYOR

Yeni açıklanan sistem gereksinimlerine göre Minecraft Java Edition için önerilen donanım seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Minecraft Java Edition için artık Vulkan 1.3 grafik desteği temel gereksinimler arasında yer alıyor.

Minecraft Java Edition minimum sistem gereksinimleri:

 İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, macOS 12+ veya Linux 64 bit

 İşlemci: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1

 RAM: Harici ekran kartı ile 8 GB, dahili grafik birimi ile 12 GB

 Ekran Kartı: 2 GB VRAM'e sahip Vulkan 1.3 destekli bir GPU

 Grafik Hedefi: 1080p çözünürlükte 30 FPS

Yeni önerilen sistem gereksinimleri:

 İşletim Sistemi: 64 bit Windows 11, macOS 14+ veya Linux 64 bit

 İşlemci: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 ve Apple M2 Pro

 RAM: 16 GB RAM

 Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple

M2 Pro (6 GB VRAM'e sahip)

 Grafik Hedefi: 1080p çözünürlükte 60 FPS

OPENGL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Güncellemenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de grafik altyapısıyla ilgili oldu. Microsoft, Java Edition'ın kademeli olarak OpenGL'den Vulkan API'sine geçeceğini duyurdu. Bu nedenle Vulkan desteği bulunmayan eski ekran kartları ilerleyen dönemde dezavantaj yaşayabilir.

ESKİ BİLGİSAYARLAR OYUNU AÇABİLECEK Mİ?

Şirket, minimum gereksinimlerin altında kalan sistemlerde Minecraft'ın tamamen çalışmayacağı yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak bu tür bilgisayarlarda performans sorunları, grafik hataları veya gelecekte yayınlanacak bazı güncellemelerin desteklenmemesi gibi durumlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor.

Yeni gereksinimlerin altında kalan kullanıcılar Minecraft Bedrock Edition'da oyunu sürdürebilecekler.

Haberle İlgili Daha Fazlası