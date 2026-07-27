Napoli ve Aston Villa'nın Ernest Muçi için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin Arnavut yıldızın bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği, Fatih Tekke'nin ise oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Ernest Muçi için Avrupa devleri sıraya girdi. Bordo-mavili formayla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Arnavut futbolcuya İtalya Serie A ekibi Napoli ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın talip olduğu öne sürüldü.

Ernest Muçi

NAPOLI VE ASTON VILLA'DAN İLK TEMAS

Haber61'in aktardığı bilgilere göre, Avrupa'nın iki önemli kulübü Ernest Muçi'nin transferi için harekete geçti. Napoli ve Aston Villa'nın, Trabzonspor yönetimiyle iletişime geçerek oyuncunun sözleşme durumu ve bonservis beklentisi hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkat çeken Muçi'nin, iki kulübün de transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Ernest Muçi

FATİH TEKKE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Haberde, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Ernest Muçi'nin takımda kalmasını istediği aktarıldı. Hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen Arnavut futbolcunun, yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Tekke'nin, çok yönlü yapısı nedeniyle Muçi'nin kadroda tutulmasından yana olduğu öğrenildi.

Ernest Muçi

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Trabzonspor yönetiminin, Ernest Muçi için gelecek tekliflerde 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde Arnavut yıldızı 8,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Karadeniz ekibinin 20 milyon euroluk beklentisinin karşılanması halinde, Muçi transferinden yaklaşık 11,5 milyon euro kâr elde etmesi söz konusu olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili transfer gelişmelerinin yakından takip edilmesi bekleniyor.

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