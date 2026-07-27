ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ev sahibinin, evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar (yaklaşık 9 bin 400 TL) ek ücret talep etmesi sosyal medyada tartışma başlattı. Kimileri uygulamayı haksız bulurken, kimileri ise artan kullanım nedeniyle ek ücretin makul olduğunu savundu.

Kaliforniya'nın Walnut Creek kentinde bulunan bir kiralık ev ilanında, evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar ek ücret alınacağı belirtilmesi sosyal medyada gündem oldu. Aylık 3 bin 250 dolara (yaklaşık 154 bin TL) kiraya verilen evde elektrik, su, internet, ısınma ve klima giderleri kiraya dahil olmasına rağmen uzaktan çalışanlardan ek ücret istenmesi tepkilere neden oldu.

BAZILARI ‘FIRSATÇILIK’ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İlanın Reddit'te paylaşılmasının ardından kullanıcılar uygulamayı sert şekilde eleştirdi. Birçok kişi, yüksek kira bedeline rağmen ek ücret talep edilmesini 'saçmalık' ve 'fırsatçılık' olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar ise bunun artan faturaları gerekçe göstererek daha fazla gelir elde etme girişimi olduğunu öne sürdü.

Kira ilanındaki 'evden çalışma' detayı olay oldu: Sosyal medya ayaklandı

EV SAHİBİNE DESTEK VERENLER DE VAR!

Öte yandan ev sahibini haklı bulanlar da oldu. Destek veren kullanıcılar, evden çalışan kişilerin gün boyunca elektrik, su, internet ve ısıtma sistemlerini daha fazla kullandığını, bu nedenle giderlerin arttığını savundu. Bazıları ise tüm faturaların kiraya dahil olduğu düşünüldüğünde ek ücretin tamamen haksız olmadığını dile getirdi.

KISA SÜRE İÇİNDE YAYINDAN KALDIRILDI

Independent'ın haberine göre söz konusu konut, ana evin bulunduğu arsa üzerindeki tek yatak odalı, tek banyolu ve eşyalı bağımsız bir alan olarak kiraya sunuldu. İlanın yer aldığı platforma göre ev daha sonra yayından kaldırıldı ya da kiraya verildi.

Kira ilanındaki 'evden çalışma' detayı olay oldu: Sosyal medya ayaklandı

COVID-19 pandemisinin ardından uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte benzer uygulamaların gelecekte daha sık görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Ancak ABD'de birçok kişi, evden çalışma nedeniyle ek kira talep edilmesini alışılmış bir uygulama olarak görmüyor.

Bölgedeki yüksek kira fiyatları da tartışmayı büyüttü. Zillow verilerine göre San Francisco Körfez Bölgesi'nde ortalama aylık kira 3 bin 495 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu rakam ülke ortalamasının yaklaşık yüzde 75 üzerinde yer alıyor.

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