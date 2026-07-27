Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon NEOM'un 20 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM forması giyen Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez'i kadrosuna katmak için önemli mesafe katetti.

Yeni sezonda Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Çorum FK, ses getirecek transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce birçok yıldız isimle anılan kırmızı-siyahlıların son olarak Luciano Rodriguez transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

Luciano Rodriguez

20 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Luciano Rodriguez, geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM tarafından yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. Bu rakam, Uruguaylı oyuncunun kariyerindeki en yüksek transfer bedeli olarak kayıtlara geçmişti.

Çorum FK'nın transferini bitirmeye hazırlandığı yıldız golcünün piyasa değeri ve kariyer geçmişi, kırmızı-siyahlıların ne kadar büyük bir hamle yaptığını gözler önüne seriyor.

Luciano Rodriguez

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda NEOM formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev alan Luciano Rodriguez, takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Uruguaylı futbolcu, hızı ve bire birdeki etkili oyunuyla tanınıyor.

Luciano Rodriguez

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Uruguaylı forvetin NEOM ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Buna rağmen Çorum FK'nın transferde önemli bir aşama kaydettiği ve oyuncuyu Süper Lig'e kazandırmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

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