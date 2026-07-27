Bilim insanları, dünyanın ilk bulaşıcı balık kanserini keşfetti. Araştırmaya göre kanser, virüs ya da bakteriyle değil, doğrudan kanser hücrelerinin bir balıktan diğerine geçmesiyle yayılıyor.

Kanser, genellikle her bireyde bağımsız olarak gelişen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak bilim insanları çok nadir görülen bazı vakalarda kanser hücrelerinin bir canlıdan diğerine aktarılabildiğini uzun zamandır biliyordu. Bugüne kadar Tazmanya canavarı, köpekler ve kabuklu deniz canlılarında bulaşıcı kanser tespit edilmişti. Şimdi bu sıra dışı listeye ilk kez bir balık türü de eklendi.

ABD ve Kanada sınırındaki Memphremagog Gölü'nde yaşayan kahverengi yayın balıklarında görülen gizemli siyah deri lezyonlarını inceleyen araştırmacılar, bunların bağımsız tümörler değil, aynı kanser hücrelerinin farklı balıklara bulaşması sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı.

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Balıklarda ilk kez bulaşıcı kanser tespit edildi

İLK ŞÜPHE ÇEVRE KİRLİLİĞİYDİ

2012 yılında balıkçıların yayın balıkları üzerinde fark ettiği siyah lekelerin melanom türü deri kanseri olduğu anlaşıldı. Yıllarca hastalık gölde yaygınlaşarak balıkların üçte birini etkilese de, kanserin balıkları ne ölçüde etkilediği tam olarak bilinmiyor.

Siyah lekelerin, Irene Tropikal Fırtınası'nın ardından yaşanan sel felaketinden sonra görülmeye başlaması nedeniyle yapılan araştırmada sen sularından kanserojen madde taşındığına dair kanıt bulunamadı. 2014 yılında bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı için yapılan genetik araştırmada da herhangi bir virüse rastlanmadı.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Kanser hücreleri oluştukları canlının hücrelerine benzerlik gösterirken, bu araştırmada tümör hücrelerinin birbirlerine daha fazla benzediğini gösterdi. Bu da kanser hücrelerinin balıklar arasında aktarılıyor olabileceğini gösteriyor.

Kanserin üreme dönemindeki yayın balıkları arasında yayılacağı düşünülürken bu henüz laboratuvar ortamında henüz kanıtlanabilmiş değil.

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ VAR MI?

Araştırmacılar, keşfedilen bu kanserin insanlara bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor. Bu tür bulaşıcı kanserler son derece nadir görülüyor ve bugüne kadar yalnızca birkaç hayvan türünde tespit edildi. İnsanlarda kanser, normal şartlarda bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilmiyor.

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