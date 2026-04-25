TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayında açıklanıyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek "İstanbul TOKİ kurası hangi kanalda, nereden izlenir" merak ediliyor. İstanbul TOKİ kurası canlı izle ekranı paylaşıldı.

TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayınlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul etabı için kura süreci başlıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kura çekilişi programı netleşti. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin nereden izleneceği ve saat bilgileri, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar, kura çekimini internet üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Ayrıca kura programı, resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bağlantılar aracılığıyla da erişime açılacak.

Canlı yayın sayesinde başvuru sahipleri, kura sürecini şeffaf bir şekilde izleyebilecek. Kura çekimi sırasında belirlenen sıra numaralarına göre isimler açıklanacak ve süreç tamamlandıktan sonra asil ve yedek isim listeleri belli olacak.

TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? İstanbul TOKİ kurası canlı yayın ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

İstanbul TOKİ kura çekimi için canlı yayın linki, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden erişime açıldı. 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olan yayın, belirlenen saat itibarıyla aktif olacak ve kura süresince kesintisiz devam edecek. Kura çekimi, başvuru sıralamasına göre yapılacak ve sonuçlar eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekilişi, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te başlayacak. Kura çekimi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek ve toplam 3 gün sürecek. Kura çekilişinin 27 Nisan 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Kura çekilişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sıkça Sorulan Sorular TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak? Kura çekimi İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Program, fiziki ortamda yapılırken aynı zamanda canlı yayın ile de takip edilebilecek.

