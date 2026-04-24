Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oluyor. Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in sorularını cevaplayan Bakan Kurum'un kritik açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte 1.756.000 sosyal konut ürettik. 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde bu projeleri gerçekleştirdik. 24 Ekim'de geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki işlerden sonra şehirlerde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bu projeyi milletimizle paylaştılar. 500 bin sosyal konut, ki tarihimizin en büyük sosyal konut projesi bu. Seksen bir ilimizde, ilçelerimizde vatandaşımızın bizden yoğun talep ettiği alanlarda bu projeyi gerçekleştirdik.

24 Ekim itibarıyla da başvurularımızı almaya başladık. Gerçekten milyonlarca vatandaşımız bu projeyi sahiplendi. Geçerli 5 milyon 200 bin başvuru oldu. Yani bu da rekor bir başvuru. Ve söz verdiğimiz gibi takvimde süreçlerimizi yürüttük. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık. Ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. En son İstanbul 'umuzu yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla yüz bin konutun kurasını çekeceğiz. Ve İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 100 bin başvuru var. 1 milyon 100 bin başvurudan yarın inşallah yüz bin kardeşimiz ev sahibi olacak. İçinde gençlerimiz var, şehit gazi ailelerimiz var, engelli vatandaşlarımız var, emekli vatandaşlarımız var."

