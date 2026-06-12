Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve ABD’li müzakerecilerle yaptığı telefon görüşmelerinde ABD-İran müzakerelerini ele aldı. Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanarak kalıcı barışa ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD’li müzakerecilerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde, ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ele alındı ve taraflar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

"SÜREÇ BİR AN ÖNCE SONUÇLANMALI"

Bakan Fidan’ın görüşmelerde, sürecin bir an önce sonuçlanması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması temennisini ilettiği belirtildi. Türkiye’nin müzakere sürecine destek vermeye devam edeceği de vurgulandı.

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