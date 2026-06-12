Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Barrack ile başkentte bir araya geldi.

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