Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında tırmanan çatışmalardan duyulan endişeyi dile getirerek taraflara müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgar mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ve İran arasında başlayan hava bombardımanları ve çatışmalara ilişkin tırnak içinde çok kritik bir "masaya dönün" uyarısı ve çağrısında bulundu.

"YARISI TAMAMLANAN METNE GERİ DÖNÜN, SAVAŞ KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ"

Sofya'daki ortak basın toplantısında, ABD ve İran arasındaki son nükleer anlaşma taslağının arka planına ve iki gün önce başlayan karşılıklı füzeli-hava bombardımanlarına değinen Dışişleri Bakanı Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç güne kadar, müzakereler aslında metnin belirli bölümlerinde sadece birkaç ifadenin çözülmediği bir aşamaya ulaşmıştı. Kalan noktaların tamamlanmasıyla birlikte, hepimiz arasında anlaşmanın yakında gerçekleşeceğine dair yaygın bir inanç vardı. Ancak, iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma riski taşıdığını gördük. Bu gerçekten bizim için bir endişe kaynağıdır. Tarafların karşılıklı saldırıları ve taarruzları mümkün olan en kısa sürede durdurmalarını, müzakere masasına geri dönmelerini ve tamamlamak üzere oldukları metni sonlandırmalarını tavsiye ediyoruz. Hepimiz, savaşın tırmanmasının, gerginliklerin artmasının ve tam savaş ortamına geri dönmenin hiç kimseye yarar sağlamayacağını gördük ve yaşadık."

Bakan Fidan'dan ABD ve İran'a kritik çağrı: Tamamlanmak üzere olan metne dönün

ERDOĞAN'DAN 'BU İŞİ BİTİRİN' TALİMATI"

Basın toplantısında Bulgar gazetecilerin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki BOTAŞ anlaşmasının revize edilip edilmeyeceği ve BOTAŞ'ın yeni şartlar öne sürüp sürmediği yönündeki teknik sorularını da cevaplayan Fidan, sürecin siyasi ve stratejik boyutuna açıklık getirdi. İşin teknik kısmının Enerji Bakanlığı uhdesinde yürüdüğünü belirten Fidan, iki ülkenin karşılıklı menfaatlerinin korunacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sayın Radev'in Cumhurbaşkanlığı döneminden beri bu konu yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanımızla da birkaç defa bu konu ele alındı. O dönem bu meselenin enerji bakanları seviyesinde çözülmesiyle ilgili talimatlar verilmişti. Şimdi kendisinin başbakan olduğu yeni bir hükümet var. Biz bugün meslektaşımla da bu konuları görüştük. Türkiye ve Bulgaristan Enerji Bakanlıkları kendi aralarında, teknik ekipler vasıtasıyla bu işi müzakere etmekteler.

Ama bizim gördüğümüz şöyle bir resim var. Türkiye ve Bulgaristan arasında bağlantısallık, yeni enerji yatırımlarının yapılması ve bunların müşterek hayata geçirilmesi konusunda çok daha büyük bir enerji iş birliği potansiyeli var. Bunların içerisinde ben bu sorunun daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 'bu meseleyi artık bitirin, çözün' talimatı var. İnşallah yakında bir çözüme kavuşturulacak."

"TÜRKİYE PETROLLERİ BULGARİSTAN KARASULARINDA SONDAJA BAŞLIYOR"

Enerji arz güvenliği konusunda iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik bir boyuta taşındı. Bakan Fidan, Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) bu yıl içinde Bulgaristan’ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Hantervel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağını ilk kez duyurdu. Ayrıca geçen yıl imzalanan yeşil elektrik iletimi ve enerji mutabakat zaptı sayesinde iki ülke arasındaki enerji koridorunun Avrupa’nın tedarik zinciri için kritik bir kalkan oluşturduğu yineledi.

KAPIKULE’NİN KUZEYİNE YENİ SINIR KAPISI MÜJDESİ

Avrupa’nın en yoğun kara sınırı olan Türkiye-Bulgaristan hattındaki lojistik tıkanıklığı aşmak için Bakan Fidan Kapıkule Sınır Kapısı’nın kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa edileceğini açıkladı:

"Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması projeleri üzerinde mutabık kaldık" dedi. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova-Chamova da bu ortaklığın rekabet gücünü artıracağını ve düzensiz göçle mücadelede koordinasyonun tavizsiz süreceğine işaret etti.

İSLAMABAD HATTINDA GECE YARISI TRAFİĞİ: İTİDALE ÇAĞRI

Sofya'daki yoğun enerji ve dış politika mesaisinin ardından Bakan Fidan, Doğu hattında da koordinasyonu sıkılaştırdı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Bakan Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile gece saatlerinde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Körfez'deki krizin yayılma riskine karşı diyalog ve itidalin öneminin vurgulandığı görüşmede, iki bakanın tüm taraflar arasında erken bir anlayışa varılmasını umdukları ve bunun bölgede kalıcı barışa katkı sağlayacağı belirtildi. Ankara ve İslamabad, uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürme kararı aldı.

DÜN DE ATİNA HATTI DEVREYE GİRMİŞTİ

Ankara'nın yürüttüğü bu yoğun kriz diplomasisinin ilk bacağı dün Yunanistan hattında atılmıştı. Bakan Fidan, dün de Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile bir araya gelerek Doğu Akdeniz’deki son askeri hareketlilik ve bölgesel savaş risklerine karşı Ankara'nın kırmızı çizgilerini ve diyalog zeminini muhafaza etme kararlılığını masaya taşımıştı.

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