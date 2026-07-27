İzmir Çeşme’de, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan ‘Uzay’ sahne isimli rapçi Erol Can Güncü tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik hazırladığı şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla tanınan Erol Can Güncü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de verdiği bir konser sırasında Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Can Güncü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rapçi Uzay tutuklandı! Sahnedeki sözleri dolayı gözaltına alınmıştı

2 GÜN GÖZALTINDA KALDI

Kırmızı bültenle aranan firarilere atfettiği şarkı sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 gün boyunca gözaltında tutulan Güncü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Güncü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası